Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T19:19Z
https://ria.ru/20191023/1560136355.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156007/86/1560078657_0:259:3182:2048_1036x0_80_0_0_fc7e3a3e66f3b1fdee7954bdd07e740c.jpg
РИА Новости

Экваториальная Гвинея продолжит поддерживать сделку ОПЕК+ по добыче нефти

19:19 23.10.2019
242
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Экваториальная Гвинея продолжит поддерживать сделку ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, сообщил журналистам министр горнодобывающей промышленности и углеводородных ресурсов республики Габриэль Лима в кулуарах форума Россия-Африка.
Отвечая на вопрос, будет ли Экваториальная Гвинея продолжать поддерживать ОПЕК+, он сказал: "Конечно, она призвана стабилизировать цены".
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. А в июле участники ОПЕК+ пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев - до апреля 2020 года.
Лима пояснил, что считает оптимальной цену в 60-70 долларов за баррель.
"Для нас хорошо, когда цена нефти 60-70 долларов за баррель, это хорошо для продавцов и покупателей. Так что мы будем содействовать поддержанию такого уровня цен, мы не хотим 100 долларов за баррель", - отметил министр.
В Сочи 23-24 октября проходят первый саммит Россия-Африка и экономический форум. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время посадки деревьев в Сочи
Вчера, 11:32Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Глава Минприроды и президент Экваториальной Гвинеи высадили дерево в Сочи
300000
Обсудить 0
Габриэль Мбега Обиангу ЛимаОПЕКЭкономика
Рекомендуем
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Нефть дорожает более чем на один процент на фоне статданных по запасам США
РИА
Новости
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Новак заявил о снижении активности добычи сланцевой нефти в США
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк готов обсуждать поставки туркменского газа в Европу
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
В правительстве обсудят поддержку проектов в Арктике, заявил Новак
Лента
новостей
Добыча нефти
В Эквадоре восстановили объем производства нефти
Автозаправочная станция
В России рекордно упал спрос на бензин, сообщили СМИ
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Карабин производства компании ORSIS
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Информационное табло в аэропорту Домодедово, куда прибывает первый за 2,5 года самолет авиакомпании EgyptAir из Каира. 11 апреля 2018
В Египте рассказали о потерях от приостановки полетов из России
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
Три новых объекта построят на Байконуре для пусков ракеты "Союз-5"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
Лента новостейМолния