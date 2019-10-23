Экваториальная Гвинея продолжит поддерживать сделку ОПЕК+ по добыче нефти

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Экваториальная Гвинея продолжит поддерживать сделку ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, сообщил журналистам министр горнодобывающей промышленности и углеводородных ресурсов республики Габриэль Лима в кулуарах форума Россия-Африка.

Отвечая на вопрос, будет ли Экваториальная Гвинея продолжать поддерживать ОПЕК+, он сказал: "Конечно, она призвана стабилизировать цены".

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. А в июле участники ОПЕК+ пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев - до апреля 2020 года.

Лима пояснил, что считает оптимальной цену в 60-70 долларов за баррель.

"Для нас хорошо, когда цена нефти 60-70 долларов за баррель, это хорошо для продавцов и покупателей. Так что мы будем содействовать поддержанию такого уровня цен, мы не хотим 100 долларов за баррель", - отметил министр.