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РИА Новости
Культура

Стало известно, кого из актеров выдвинули на "Оскар"

23:21 23.10.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАктеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Главными претендентами на премию "Оскар" за главную мужскую роль стали Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс, сообщает Indiewire.
Студия Sony решила выдвинуть Леонардо Ди Каприо на "Оскар" за главную мужскую роль в фильме "Однажды... в Голливуде", а Брэда Питта — за роль второго плана. Издание считает такое решение вполне логичным и полагает, что при таком раскладе у Питта, сыгравшего дублера, больше шансов получить премию.
Также Sony выдвинула на "Оскар" Мэттью Райса и Тома Хэнкса за фильм "Прекрасный день по соседству". Первого — за главную мужскую роль, второго — за роль второго плана.
Киностудия A24 предложила своих кандидатов: Роберта Паттинсона (за главную мужскую роль) и Уиллема Дэфо (за роль второго плана) в фильме "Маяк".
А стриминговая платформа Netflix выдвинула на премию актеров, сыгравших в картине "Два папы". Джонатан Прайс, ранее ни разу не номинировавшийся на "Оскар", может претендовать на награду за главную мужскую роль (папы римского Франциска). Энтони Хопкинс (папа римский Бенедикт), у которого чуть меньше экранного времени и уже есть статуэтка — за роль второго плана.
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
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