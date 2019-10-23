Стало известно, кого из актеров выдвинули на "Оскар"

Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Главными претендентами на премию "Оскар" за главную мужскую роль стали Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс, сообщает Indiewire. . Главными претендентами на премию "Оскар" за главную мужскую роль стали Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс,Indiewire.

Студия Sony решила выдвинуть Леонардо Ди Каприо на "Оскар" за главную мужскую роль в фильме "Однажды... в Голливуде", а Брэда Питта — за роль второго плана. Издание считает такое решение вполне логичным и полагает, что при таком раскладе у Питта, сыгравшего дублера, больше шансов получить премию.

Также Sony выдвинула на "Оскар" Мэттью Райса и Тома Хэнкса за фильм "Прекрасный день по соседству". Первого — за главную мужскую роль, второго — за роль второго плана.

Киностудия A24 предложила своих кандидатов: Роберта Паттинсона (за главную мужскую роль) и Уиллема Дэфо (за роль второго плана) в фильме "Маяк".