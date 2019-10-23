Российская военная полиция начала патрулировать границу Сирии и Турции

"Мы находимся в двух километрах от города Айн-эль-Араб (Кобани), здесь на данной базе будет размещено подразделение военной полиции российских вооруженных сил, которое и будет осуществлять патрулирование вдоль границы", - добавил Серицкий.

Во вторник президенты России и Турции подписали меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы к западу и к востоку от зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров.