Лукашенко призвал не создавать барьеры в торговле между странами ЕАЭС

"Нам надо решить главные вопросы, без которых вообще не может быть Евразийского экономического союза – эти знаменитые свободы передвижения рабочей силы, услуг, капиталов, финансов, товаров и так далее. Все ли здесь отработано? Все ли здесь хорошо? Нет! Порой мы сами себе создаем эти барьеры", - заявил Лукашенко.