Лукашенко призвал не создавать барьеры в торговле между странами ЕАЭС

АЛМА-АТА, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает прекратить практику создания барьеров на пути поставок продукции между странами Евразийского экономического союза.
Об этом он завил в интервью казахстанскому гостелеканалу "Хабар" накануне своего официального визита в Нур-Султан, который состоится 24-25 октября.
"Нам надо решить главные вопросы, без которых вообще не может быть Евразийского экономического союза – эти знаменитые свободы передвижения рабочей силы, услуг, капиталов, финансов, товаров и так далее. Все ли здесь отработано? Все ли здесь хорошо? Нет! Порой мы сами себе создаем эти барьеры", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что "барьеров быть не должно". Лукашенко выразил уверенность в том, что страны-участницы союза должны ставить предприятия в равные условия. "Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия и торпедировать поставки продукции, допустим, из Беларуси на российский рынок или казахстанский, или какие-то другие рынки. Коль мы создаем союз, значит надо продвигаться вперед", - подчеркнул белорусский лидер.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.