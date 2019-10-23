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РИА Новости

Лукашенко призвал не создавать барьеры в торговле между странами ЕАЭС

19:12 23.10.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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АЛМА-АТА, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает прекратить практику создания барьеров на пути поставок продукции между странами Евразийского экономического союза.
Об этом он завил в интервью казахстанскому гостелеканалу "Хабар" накануне своего официального визита в Нур-Султан, который состоится 24-25 октября.
"Нам надо решить главные вопросы, без которых вообще не может быть Евразийского экономического союза – эти знаменитые свободы передвижения рабочей силы, услуг, капиталов, финансов, товаров и так далее. Все ли здесь отработано? Все ли здесь хорошо? Нет! Порой мы сами себе создаем эти барьеры", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что "барьеров быть не должно". Лукашенко выразил уверенность в том, что страны-участницы союза должны ставить предприятия в равные условия. "Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия и торпедировать поставки продукции, допустим, из Беларуси на российский рынок или казахстанский, или какие-то другие рынки. Коль мы создаем союз, значит надо продвигаться вперед", - подчеркнул белорусский лидер.
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