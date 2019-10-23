Американские военные останутся в нефтеносных районах Сирии, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Небольшое число американских военных останется в нефтеносных районах Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы обеспечили безопасность (источников) нефти и потому небольшое число военного контингента США останется в районах, где есть нефть. Мы будем ее защищать и решим, что мы будем делать с этим в будущем", - сказал Трамп в телевизионном обращении, которое транслировали местные телеканалы.
Вчера, 17:02Сказано в эфире"… а потом просто ушли". Почему США оставили союзников в СирииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США предали курдов, по которым может пройтись "каток турецкой армии". В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников прокомментировал ситуацию.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
Также во вторник по итогам переговоров президентов РФ и Турции был подписан меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.