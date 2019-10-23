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РИА Новости
Война в Сирии

Американские военные останутся в нефтеносных районах Сирии, заявил Трамп

19:09 23.10.2019
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© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole PaeseАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Небольшое число американских военных останется в нефтеносных районах Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы обеспечили безопасность (источников) нефти и потому небольшое число военного контингента США останется в районах, где есть нефть. Мы будем ее защищать и решим, что мы будем делать с этим в будущем", - сказал Трамп в телевизионном обращении, которое транслировали местные телеканалы.
Турецкие и американские военные бронеавтомобили на сирийско-турецкой границе
Вчера, 17:02Сказано в эфире
"… а потом просто ушли". Почему США оставили союзников в СирииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США предали курдов, по которым может пройтись "каток турецкой армии". В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников прокомментировал ситуацию.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
Также во вторник по итогам переговоров президентов РФ и Турции был подписан меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Дамаск
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Кто победил в Сирии? Кажется, все, кроме американцевПрезиденты России и Турции пришли к "судьбоносным решениям" по Сирии, и ситуация уже началась меняться. Теперь всем интересно: кто же кого? Кто больше выиграл? Да все, кто хотел решить эту проблему.
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Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Это правильно. И Европа поддерживает такое решение ибо ей необходимо избавляться от российской нефти и газа и переходить на энергоносители стран Персидского залива.
23 октября, 19:12
Ант Антов
211125
Нельзя Асаду нефть отдавать, а то цены ща баррель расти будут и олигархи в России карманы набивать.
23 октября, 19:14
Ант Антов
210025
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