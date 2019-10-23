Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T19:09Z
https://ria.ru/20191023/1560135786.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151459/75/1514597528_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2af95cfe64cda384369efa1a2e95c8c2.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

США сняли санкции с Турции, введенные из-за операции в Сирии

19:08 23.10.2019 (обновлено: 19:09 23.10.2019)
1217
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США сняли санкции против минобороны и минэнерго Турции, а также глав этих ведомств, сообщило в среду американское министерство финансов.
Из санкционных списков исключены министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.
Санкции против них были введены в связи с ситуацией в Сирии, однако после объявления о прекращении военной операции и создании зоны безопасности на границе Турции и САР президент США Дональд Трамп заявил, что они будут сняты.
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Вчера, 18:55Война в Сирии
Госдеп не ждет "ничего хорошего" от соглашения России и Турции по Сирии
8301011
Обсудить 1
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Госдеп не ждет "ничего хорошего" от соглашения России и Турции по Сирии
РИА
Новости
Американские военнослужащие в Сирии
Американские военные останутся в нефтеносных районах Сирии, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что именно США договорились о перемирии для курдов
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия списала долгов Африке на сумму $20 миллиардов
Лента
новостей
Подглядывающая за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
"Подглядывающая" за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков рассказал о "факторе Путина" в дипломатии
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
НАТО ищет способы ограничить распространение передовых ракетных технологий
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп заявил, что целью США в Сирии остается сдерживание России
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением о конфликте в Сирии
США удалось избежать еще одной затратной военной интервенции, заявил Трамп
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
Лента новостейМолния