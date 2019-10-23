США сняли санкции с Турции, введенные из-за операции в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США сняли санкции против минобороны и минэнерго Турции, а также глав этих ведомств, сообщило в среду американское министерство финансов.

Санкции против них были введены в связи с ситуацией в Сирии, однако после объявления о прекращении военной операции и создании зоны безопасности на границе Турции и САР президент США Дональд Трамп заявил, что они будут сняты.