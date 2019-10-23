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РИА Новости

Марокко хочет быть логистическим центром для энергетического сектора России

19:02 23.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр энергетики Марокко Азиз Раббах во время интервью журналисту РИА "Новости" на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи
Министр энергетики Марокко Азиз Раббах во время интервью журналисту РИА Новости на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Королевство Марокко намерено стать логистическим центром для российских энергетических компаний, желающих сотрудничать с африканскими странами, заявил РИА Новости министр энергетики этой страны Азиз Раббах.
"Есть заинтересованность в сотрудничестве в сфере нефти и нефтепродуктов… Я надеюсь, что Марокко станет логистическим центром для российского энергетического сектора с прицелом на выход на близлежащие рынки, особенно на африканский", - сказал Раббах в кулуарах саммита "Россия-Африка" в Сочи.
По его словам, Марокко обсуждает сотрудничество с Россией в различных сферах, в том числе в сфере мирного атома и научных исследований.
Министр приветствовал выход российской компании "Лукойл" на рынок Марокко, где было зарегистрировано представительство для ведения бизнеса в государствах Западной и Северной Африки. "Я считаю, что компания приняла правильное решение именно в этот момент, когда сектор нефти и нефтепродуктов стал наиболее перспективным в Марокко и в окружающих странах, с учетом того, что преследуется цель работать не только в Марокко, но и на африканском континенте", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что Марокко открыло рынок топлива для инвестиций, многие компании уже получили соответствующие лицензии. Причем речь идет как о марокканских компаниях, так и о консорциумах с иностранным участием.
Также, по словам министра, Марокко развивает портовую инфраструктуру, стремясь стать одним из крупнейших в мире портовых центров. "Мы сейчас занимаем 17 место в мире в сфере морокой логистики, поэтому эта и другие российские компании в Марокко могут легко получать доступ к марокканскому и соседним рынкам", - сказал Раббах.
В Сочи 23-24 октября проходят первый саммит Россия-Африка и экономический форум. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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