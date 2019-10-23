В Госдуму внесли поправки, приравнивающие вейпы к сигаретам

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Автор законопроекта о возврате "курилок" в аэропорты, депутат Сергей Боярский (ЕР) подготовил поправки к документу, согласно которым все способы доставки табака, в том числе электронные сигареты и вейпы, приравниваются к обычным сигаретам.

В конце 2017 года Боярский внес законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. В феврале 2018-го профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять проект в первом чтении.

Однако Минздрав выступил против законопроекта. По его мнению, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту количества заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума в июле приняла законопроект в первом чтении.

"Мы внесли поправки к моему законопроекту — они приравнивают все способы доставки никотина и бестабачных курительных смесей к курению простых сигарет с соответствующими ограничениями, установленными действующим антитабачным законом", — написал Боярский в Instagram.

Он отметил, что в случае принятия поправок электронные сигареты, вейпы, IQOS и GLO нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах, где действует запрет на курение табака. В российских аэропортах их можно будет использовать только в специальных курительных кабинах.