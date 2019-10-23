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РИА Новости

В Госдуму внесли поправки, приравнивающие вейпы к сигаретам

18:58 23.10.2019 (обновлено: 19:58 23.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВыставка "Global vape - 2017"
Выставка Global vape - 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Автор законопроекта о возврате "курилок" в аэропорты, депутат Сергей Боярский (ЕР) подготовил поправки к документу, согласно которым все способы доставки табака, в том числе электронные сигареты и вейпы, приравниваются к обычным сигаретам.
В конце 2017 года Боярский внес законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. В феврале 2018-го профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять проект в первом чтении.
Однако Минздрав выступил против законопроекта. По его мнению, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту количества заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума в июле приняла законопроект в первом чтении.

"Мы внесли поправки к моему законопроекту — они приравнивают все способы доставки никотина и бестабачных курительных смесей к курению простых сигарет с соответствующими ограничениями, установленными действующим антитабачным законом", — написал Боярский в Instagram.

Он отметил, что в случае принятия поправок электронные сигареты, вейпы, IQOS и GLO нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах, где действует запрет на курение табака. В российских аэропортах их можно будет использовать только в специальных курительных кабинах.
По его словам, комитет Госдумы по охране здоровья может рассмотреть проект поправок в четверг.
Посетитель на выставке vape-индустрии
17 октября, 15:56РИА Новости
ЕЭК допустила возможность введения техрегламента на вейпы
116941352
Обсудить 20
Сергей БоярскийГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Эта законодательная инициатива безграмотная чушь!!! Если в системы IQOS вставляется обычная сигарета и нагревается со всеми сопудствующими вредными выделения и то в Вейпах для выработки Пара используется супер очищенный медицинский глицерин, который так же часто добавляется в хлебобулочные изделия для сохранения влажности, он доказал свою безвредность в процессе десятилетий использования! И 50% продаж жидкостей для Вейпов приходится на безНикотиновые, ок давайте как то регламентируем использование жидкости с никотином, но почему миллионы людей которые выпускают чистый пар для расслабления и развлечения должны бояться штрафа на улице? Страх вейпа это всеобщее не знание принципов его действия и не желание перед тем как критиковать хотя бы ознакомиться с ними!
23 октября, 20:03
Товарищ .
82030025
Прошу всех осознать, закон о приравнивании вейпинга к табаку, это лоби табачных компаний, они бояться потерять рынок, потому что людей озаряет как просто отказаться от ужасных сигарет перейдя на безопасное парение вейпингом! Общество Вейперов против курения! Вейпинг был создан как способ отказа от курения или для курящих способ убрать все негативные табачные яды и смолы, улучшить их жизнь! Вспомните, несколько лет устройства для вейпинга продавались в аптеках повсеместно! И ещё раз уточню 50% Вейперов используют просто ароматный пар, без никотина, это релаксация и развлечение от арома-парения, если человек не курил и не хочет, парение вейпингом никаким образом не подталкнет к курению!
23 октября, 21:42
Товарищ .
3910006
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