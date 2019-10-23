Госдеп не ждет "ничего хорошего" от соглашения России и Турции по Сирии

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Россия и Турция не смогут добиться "ничего хорошего" благодаря заключенному соглашению по урегулированию на севере Сирии, заявил спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Я довольно скептически настроен на это счет (соглашения РФ и Турции – ред.)… Они не добьются ничего хорошего с этим соглашением", - заявил Джеффри на слушаниях в палате представителей.
Также дипломат согласился с мнением конгрессменов, что вывод американских военных из Сирии "бросает вызов" задачам США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* и противодействию влиянию России и Ирана.
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.