Госдеп не ждет "ничего хорошего" от соглашения России и Турции по Сирии

Как меморандум в Сочи изменит ситуацию в Сирии? Мнение экспертов Турция пока не видит необходимости в новой операции в Сирии после достижения соглашения с РФ по сирийскому урегулированию. Политологи и военные эксперты оценили значение достигнутых в Сочи договоренностей.