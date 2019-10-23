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РИА Новости
Война в Сирии

Госдеп не ждет "ничего хорошего" от соглашения России и Турции по Сирии

18:55 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Россия и Турция не смогут добиться "ничего хорошего" благодаря заключенному соглашению по урегулированию на севере Сирии, заявил спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Я довольно скептически настроен на это счет (соглашения РФ и Турции – ред.)… Они не добьются ничего хорошего с этим соглашением", - заявил Джеффри на слушаниях в палате представителей.
Также дипломат согласился с мнением конгрессменов, что вывод американских военных из Сирии "бросает вызов" задачам США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* и противодействию влиянию России и Ирана.
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Вчера, 17:35Радио Sputnik
Как меморандум в Сочи изменит ситуацию в Сирии? Мнение экспертовТурция пока не видит необходимости в новой операции в Сирии после достижения соглашения с РФ по сирийскому урегулированию. Политологи и военные эксперты оценили значение достигнутых в Сочи договоренностей.
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Война в СирииДжеймс ДжеффриГосударственный департамент СШАТурцияСирияРоссияСШАВ мире
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