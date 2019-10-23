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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ считают, что США все больше становятся похожими на атеистический СССР

18:53 23.10.2019 (обновлено: 19:53 23.10.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что США становятся всё более похожими на атеистический Советский Союз из-за отношения к Богу.
Он прокомментировал опубликованные в октябре данные авторитетного американского исследовательского центра Pew Research Center. Согласно его исследованию, число людей в США, относящих себя к христианам, за последние 10 лет сократилось на 12%, а число атеистов и агностиков увеличилось почти на 10%.
"Странно наблюдать, как США постепенно все больше становятся похожими на Советский Союз, который стремился в светлое будущее без Бога", - заявил Легойда в своем Telegram-канале.
Он отметил, что США традиционно были христианской страной, где "никогда не стеснялись декларировать, что Америка уповает на Бога", а президенты США дают присягу, "положив руку на Библию". "Тем печальнее наблюдать тенденцию к сокращению в США числа христиан", - сказал представитель Русской церкви.
Легойда связал падение интереса американцев к вере с современной массовой культурой.
"В популярных кинофильмах, телесериалах, музыке и других произведениях искусства идея Бога и ценности христианства либо игнорируются как иррелевантные, либо откровенно высмеиваются. При этом снижается авторитет семьи. А религиозные ценности, как известно, нередко прививаются именно в семье", - подытожил он.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьСШАрелигияОбщество
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