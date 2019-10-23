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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп заявил, что именно США договорились о перемирии для курдов

18:51 23.10.2019 (обновлено: 19:04 23.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно США договорились о пятидневном перемирии, которое помогло курдам спокойно покинуть границу с Турцией.
"Это был результат, которого добились мы, Соединенные Штаты, а не кто-то еще, никакая другая страна", - сказал Трамп в телевизионном обращении, которое транслировали местные телеканалы.
Он подчеркнул, что благодаря усилиям США удалось "сохранить жизни многих курдов".
Американский лидер сообщил, что провел телефонный разговор с командующим арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) генералом Мазлумом Абди. По словам Трампа, его собеседник выразил глубокую благодарность за проделанную США работу.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
Также во вторник по итогам переговоров президентов РФ и Турции был подписан меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
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