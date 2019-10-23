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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин отметил важность торгово-экономического сотрудничества с Нигерией

18:49 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари во время встречи на полях саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари во время встречи на полях саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари во время встречи на полях саммита "Россия - Африка"
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари отметил важность углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.
"Считаем также очень важной задачей совместный поиск возможности для углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Хотя в целом в абсолютных величинах пока это небольшой оборот на наш взгляд, он не соответствует нашим возможностям, но все-таки он растет и растет прилично. В прошлом году рост составил 93%. Ключевую роль здесь должна играть межправкомиссия по экономическому сотрудничеству, а также созданные в 2006-2007 годах деловые советы Россия-Нигерия и Нигерия-Россия", - сказал Путин в ходе встречи в Сочи.
Президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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Также российский лидер указал, что подходы России и Нигерии к решению многих актуальных вопросов глобальной повестки дня очень близки.
"Рассчитываем на продолжение этого сотрудничества в будущем", - добавил Путин.
Президент РФ также поблагодарил Бухари за участие в саммите "Россия-Африка" и выразил надежду, что это пойдет на пользу развития двусторонних отношений.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМухаммад БухариВладимир ПутинРоссияНигерияВ мире
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