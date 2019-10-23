Путин отметил важность торгово-экономического сотрудничества с Нигерией

"Считаем также очень важной задачей совместный поиск возможности для углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Хотя в целом в абсолютных величинах пока это небольшой оборот на наш взгляд, он не соответствует нашим возможностям, но все-таки он растет и растет прилично. В прошлом году рост составил 93%. Ключевую роль здесь должна играть межправкомиссия по экономическому сотрудничеству, а также созданные в 2006-2007 годах деловые советы Россия-Нигерия и Нигерия-Россия", - сказал Путин в ходе встречи в Сочи.