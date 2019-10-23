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РИА Новости
Краснодарский край

Власти Кубани увеличат финансирование животноводства

18:47 23.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкКорова крестьянско-фермерского хозяйства
Корова крестьянско-фермерского хозяйства
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края увеличат финансирование животноводства до 1,5 миллиарда рублей в 2020 году, говорится в сообщении администрации региона.
"Господдержка отрасли стала одним из факторов, стимулирующих ее развитие. В текущем году на развитие животноводства мы направили более 1,3 миллиарда рублей. В 2020 году при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева финансирование отрасли будет увеличено до 1,5 миллиарда рублей. Средства предусмотрены на наращивание численности молочных коров и приобретение племенного молодняка по импорту", – приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства края Федора Дереки.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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По словам министра, это будет способствовать наращиванию производства животноводческой продукции, в том числе для увеличения экспортных поставок.
Министр также прокомментировал успехи отрасли в этом году. Он отметил рост производства мяса на 5,5% до 370 тысяч тонн и молока на 0,6% до 1,1 миллиона тонн. Достигнутые результаты позволяют краю сохранять третье место в общероссийском рейтинге по производству молока во всех категориях хозяйств.
В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Краснодарскому краю предстоит нарастить объем экспорта продукции животноводства в денежном выражении до 27 миллионов долларов.

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