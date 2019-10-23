Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T18:44Z
https://ria.ru/20191023/1560134497.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155332/00/1553320083_0:19:3072:1746_1036x0_80_0_0_26650e5e6c7d53db3e8d25b39689aca9.jpg
РИА Новости

Россельхознадзор снял ограничения на продукцию двух белорусских предприятий

18:44 23.10.2019
190
© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россельхознадзор отменяет с 26 октября введенные ранее ограничения на поставки в Россию определенных видов молочной продукции с двух белорусских предприятий, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 26 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции Клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и сливок наливом с предприятия ИООО "Горецкий пищевой комбинат".
Поясняется, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора белорусского министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Теперь, чтобы соответствовать всем нормам, отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана в период с 26 октября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, уточняется в сообщении.
Покупатель держит в руках бутылку молока в магазине Полушка в Санкт-Петербурге
30 сентября, 17:51Радио Sputnik
В РФ оценили, как маркировка молочных продуктов может повлиять на их ценуПрофильные ведомства и эксперты отреагировали на сообщения о возможном росте цен на готовую молочную продукцию и отметили, какие выгоды для потребителей и производителей принесет цифровая маркировка.
800003
Обсудить 0
РоссельхознадзорБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
Первые пассажиры протестируют новый плацкарт с душем
РИА
Новости
Вид на Таллин
Власти Таллина планируют ввести туристический налог
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп заявил, что целью США в Сирии остается сдерживание России
Президент США Дональд Трамп
Трамп отменил санкции против Турции
Лента
новостей
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Госдеп не ждет "ничего хорошего" от соглашения России и Турции по Сирии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
Лукашенко призвал не создавать барьеры в торговле между странами ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин и президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари во время встречи на полях саммита Россия - Африка
Президент Нигерии оценил значение саммита "Россия — Африка"
Перелет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Южную Африку
На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160
Колонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Стоп-кадр видео
Жители сирийского Кобани рассказали об отношении к военной полиции России
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведев встретился с Медведчуком
Ядерные отходы
Эксперт прокомментировал сообщения о ввозе в Россию радиоактивных отходов
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время посадки деревьев в Сочи
Президент Экваториальной Гвинеи дал оценку соглашениям с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
Лента новостейМолния