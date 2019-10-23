Россельхознадзор снял ограничения на продукцию двух белорусских предприятий

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россельхознадзор отменяет с 26 октября введенные ранее ограничения на поставки в Россию определенных видов молочной продукции с двух белорусских предприятий, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 26 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции Клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и сливок наливом с предприятия ИООО "Горецкий пищевой комбинат".
Поясняется, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора белорусского министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Теперь, чтобы соответствовать всем нормам, отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана в период с 26 октября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, уточняется в сообщении.
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