Россельхознадзор снял ограничения на продукцию двух белорусских предприятий

В РФ оценили, как маркировка молочных продуктов может повлиять на их цену Профильные ведомства и эксперты отреагировали на сообщения о возможном росте цен на готовую молочную продукцию и отметили, какие выгоды для потребителей и производителей принесет цифровая маркировка.