Президент Нигерии оценил значение саммита "Россия — Африка"

"Это показывает уровень экономических и торговых отношений между Российский Федерацией и нашим континентом. Это сотрудничество можно значительно нарастить. Я надеюсь, что этот саммит станет отправной точкой, даст импульс нашим теплым и взаимовыгодным отношениям", - сказал он в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.