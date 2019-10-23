Президент Нигерии оценил значение саммита "Россия — Африка"

СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Первый саммит "Россия-Африка" может стать отправной точкой и дать импульс взаимовыгодным отношениям РФ с африканскими странами, считает президент Нигерии Мохаммаду Бухари.
Он поблагодарил Россию за организацию саммита.
"Это показывает уровень экономических и торговых отношений между Российский Федерацией и нашим континентом. Это сотрудничество можно значительно нарастить. Я надеюсь, что этот саммит станет отправной точкой, даст импульс нашим теплым и взаимовыгодным отношениям", - сказал он в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.