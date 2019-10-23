РЖД могут принять участие в строительстве железных дорог в Конго

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. РЖД изучат возможность участия в модернизации и строительстве железнодорожных линий в Демократической Республике Конго (ДРК), следует из сообщения компании.

Первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин и министр транспорта и коммуникаций ДРК Дидье Мазенгу Муканзу подписали меморандум о сотрудничестве в рамках экономического форума "Россия – Африка" в Сочи.

"Согласно документу, стороны выражают обоюдную заинтересованность в совместной реализации сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и намерены предметно изучить возможности сотрудничества по таким направлениям, как реализация проектов восстановления, модернизации и строительства железнодорожных линий на территории Демократической Республики Конго, перспективных проектов в сфере развития железнодорожной логистики, грузовых и пассажирских перевозок, а также обучение и повышение квалификации железнодорожников ДРК на базе российских профильных вузов", - говорится в сообщении компании в среду.

Для реализации подписанного меморандума стороны создадут совместную рабочую группу экспертов.

РЖД ранее в Сочи подписали ряд документов. В частности, меморандум с Нигерией, в соответствии с которым РЖД планируют поучаствовать в строительстве железных дорог в Нигерии и в определении направлений развития железнодорожной инфраструктуры этой страны. С Египтом РЖД подписали протокол о намерениях. Компания рассмотрит возможность участия в строительстве ряда железнодорожных линий в Египте, установке систем сигнализации и создании единого диспетчерского центра.

Первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин ранее сообщал журналистам, что РЖД изучают возможность участия в ряде проектов в Африке, в том числе в Египте, Гане, Нигерии и Эфиопии. В целом об интересе к участию в проектах в Африке он говорил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ в июне 2019 года.