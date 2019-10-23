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РИА Новости

Волин рассказал о возможностях Sputnik по сотрудничеству с Африкой

18:28 23.10.2019
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкЗаместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга "Россия — АСЕАН: сотрудничество в медиакоммуникационной сфере" в Сочи
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга Россия — АСЕАН: сотрудничество в медиакоммуникационной сфере в Сочи
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российское информационное агентство Sputnik готово к широкому сотрудничеству и обмену информацией с африканскими партнерами, в том числе и к организации курсов повышения квалификации, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в рамках экономического форума "Россия-Африка" в Сочи.
По словам замминистра, российские СМИ с мировым охватом уже предлагают широкий спектр информационных услуг на языках, распространенных в странах Африки.
"Агентство Sputnik работает на английском, французском и арабском языках; у нас RT работает на французском, английском, арабском языках, если говорить про те языки, которые в Африке. В принципе, любой желающий найти какую-то информацию о России может сделать это путем двух кликов в интернете. Это касается и тех, кто в России хочет найти информацию про Африку", - сказал Волин на сессии "Российско-африканские отношения: роль СМИ".
Поэтому, отметил Волин, на сегодняшний день проблема "человеческой линии" не в отсутствии той или иной информации. По его словам, информационное сотрудничество имеет очень хорошие перспективы, у России есть целый набор программ такого сотрудничества. Так, отметил замминистра, RT готов предложить партнерам из Африки обмен информацией, а также готов предоставлять свои новостные сюжеты, аналитические программы и документальные фильмы.
"Есть смысл сказать и о сотрудничестве с агентством Sputnik, у которого есть новостные продукты на французском, испанском, португальском, арабском и других языках. Агентство также готово к широкому сотрудничеству и широкому обмену информацией, в том числе и к организации курсов", - отметил Волин.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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