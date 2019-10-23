Госдеп заявил, что целью США в Сирии остается сдерживание России

"Указания, которые мне были даны госсекретарем Помпео с самого первого дня, и у меня есть все причины полагать, что они были даны ему президентом Трампом, заключаются в противодействии российским усилиям в сирийском конфликте по достижению военной победы для (президента Башира) Асада", - сказал он на слушаниях в палате представителей США.