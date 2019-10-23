Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T18:27Z
https://ria.ru/20191023/1560133511.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1036x0_80_0_0_0f82e5b800827ea3da04d42ec0f7f4f3.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Госдеп заявил, что целью США в Сирии остается сдерживание России

18:27 23.10.2019
823
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Целью США по-прежнему является сдерживание России в Сирии, заявил спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Указания, которые мне были даны госсекретарем Помпео с самого первого дня, и у меня есть все причины полагать, что они были даны ему президентом Трампом, заключаются в противодействии российским усилиям в сирийском конфликте по достижению военной победы для (президента Башира) Асада", - сказал он на слушаниях в палате представителей США.
По словам дипломата, это то, чем он занимается "каждый день".
"Большая часть моей миссии - сдерживание России", - добавил Джеффри.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Вчера, 16:33Медиавойны
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
26641930
Обсудить 5
Война в СирииДжеймс ДжеффриВойна в СирииГосударственный департамент СШАСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Экономически изолируют сирийский режим и Россия будет в одиночку восстанавливать разрушенную страну. Плюс санкции на российские компании сотрудничающие с режимом Башара Асада. В общем сделают победу Путина пирровой.
23 октября, 18:33
Павел Иванов
2000018
Рекомендуем
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Госдеп не ждет "ничего хорошего" от соглашения России и Турции по Сирии
РИА
Новости
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия
Американские военнослужащие в Сирии
Американские военные останутся в нефтеносных районах Сирии, заявил Трамп
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Россия потребовала, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал другие страны подключиться к обеспечению безопасности в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что именно США договорились о перемирии для курдов
Колонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Стоп-кадр видео
Жители сирийского Кобани рассказали об отношении к военной полиции России
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Власти востока Ливии попросили Россию способствовать решению кризиса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
НАТО ищет способы ограничить распространение передовых ракетных технологий
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии
Колонна военной полиции РФ пересекла Евфрат и движется к пограничному сирийскому городу Кобани
В Госдуме оценили призывы США быть осторожнее с Россией в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
Лента новостейМолния