"Энел Россия" за 9 месяцев снизила выработку электроэнергии на 4,7%

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Энел Россия" за 9 месяцев текущего года снизила выработку электроэнергии на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании.
Из четырех электростанций компании выработку увеличила только Среднеуральская ГРЭС - на 4,1%, до 5,16 миллиарда кВт.ч. Самое большое снижение у Невинномысской ГРЭС - на 12,2%, до 4,9 миллиарда кВт.ч, Конаковская ГРЭС снизила выработку на 10,7%, до 4,49 миллиарда кВт.ч, Рефтинская ГРЭС - на 2,8%, до 14,05 миллиарда кВт.ч.
Продажи тепла "Энел Россия" сократились на 5,5% и составили 3 миллиона Гкал.
Чистый отпуск электроэнергии за январь-сентябрь составил 27,15 миллиарда кВт.ч, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 4,7%.
Общая установленная электрическая мощность электростанций "Энел Россия" - 9,4 тысячи МВт, тепловая - 2,38 тысячи Гкал/ч. Доля Enel S.p.A в уставном капитале компании "Энел Россия" - 56,4%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19%, доля Prosperity Capital Management Limited - 7,7%, доля прочих миноритарных акционеров - 16,9%.