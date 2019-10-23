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РИА Новости
Теплоснабжение

"Энел Россия" за 9 месяцев снизила выработку электроэнергии на 4,7%

18:26 23.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРефтинская ГРЭС
Рефтинская ГРЭС
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Энел Россия" за 9 месяцев текущего года снизила выработку электроэнергии на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании.
Из четырех электростанций компании выработку увеличила только Среднеуральская ГРЭС - на 4,1%, до 5,16 миллиарда кВт.ч. Самое большое снижение у Невинномысской ГРЭС - на 12,2%, до 4,9 миллиарда кВт.ч, Конаковская ГРЭС снизила выработку на 10,7%, до 4,49 миллиарда кВт.ч, Рефтинская ГРЭС - на 2,8%, до 14,05 миллиарда кВт.ч.
Продажи тепла "Энел Россия" сократились на 5,5% и составили 3 миллиона Гкал.
Чистый отпуск электроэнергии за январь-сентябрь составил 27,15 миллиарда кВт.ч, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 4,7%.
Общая установленная электрическая мощность электростанций "Энел Россия" - 9,4 тысячи МВт, тепловая - 2,38 тысячи Гкал/ч. Доля Enel S.p.A в уставном капитале компании "Энел Россия" - 56,4%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19%, доля Prosperity Capital Management Limited - 7,7%, доля прочих миноритарных акционеров - 16,9%.
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