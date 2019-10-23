"Энел Россия" за 9 месяцев снизила выработку электроэнергии на 4,7%

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Энел Россия" за 9 месяцев текущего года снизила выработку электроэнергии на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании.

Из четырех электростанций компании выработку увеличила только Среднеуральская ГРЭС - на 4,1%, до 5,16 миллиарда кВт.ч. Самое большое снижение у Невинномысской ГРЭС - на 12,2%, до 4,9 миллиарда кВт.ч, Конаковская ГРЭС снизила выработку на 10,7%, до 4,49 миллиарда кВт.ч, Рефтинская ГРЭС - на 2,8%, до 14,05 миллиарда кВт.ч.

Продажи тепла "Энел Россия" сократились на 5,5% и составили 3 миллиона Гкал.

Чистый отпуск электроэнергии за январь-сентябрь составил 27,15 миллиарда кВт.ч, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 4,7%.