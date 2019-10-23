В Подмосковье спасли упавшего в заброшенный колодец детеныша кабана

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Детеныша дикого кабана, упавшего в заброшенный колодец на территории бывшего коттеджного поселка, вызволили из беды подмосковные спасатели в Наро-Фоминском районе, после окончания операции кабанчик убежал в лес, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сообщение о происшествии с детенышем дикого кабана в деревне Мартемьяново поступило во вторник оператору службы 112 от геодезистов, работающих на сопредельной территории", - сказал собеседник агентства.

© Фото : МЧС РФ по Московской области Дикого кабана спасли работники Подольского территориального управления ГКУ МО "Мособлпожспас" © Фото : МЧС РФ по Московской области Дикого кабана спасли работники Подольского территориального управления ГКУ МО "Мособлпожспас"

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС использовали для спасения из колодца детеныша дикого кабана импровизированную петлю для отлова собак, сконструированную из альпинистской веревки с применением карабинной удавки. Вся спасательная операция заняла около полутора часов.

"Опасаясь за состояние животного, петлю накидывали аккуратно, через передние лапы пострадавшего, а вот вытаскивать кабанчика пришлось всем расчетом, включая водителя и двух медицинских сотрудников", - приводит пресс-служба ведомства слова заместителя начальника поисково-спасательного отряда №18 Подольского территориального управления ГКУ МО "Мособлпожспас" Алексея Труцкова.