Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия

ООН, 23 окт – РИА Новости. Россия призывает США уничтожить остатки своих запасов химического оружия, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
"В 2017 году мы завершили уничтожение своего химического арсенала – порядка 40 тысяч тонн. Призываем США последовать нашему примеру и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ", - сказал Белоусов.
Он также указал, что из-за политизации сирийского химического досье и "инспирированного дела Скрипалей" Организация по запрещению химического оружия "расколота".
По словам Белоусова, Россия последовательно выступает за создание беспристрастного и высокопрофессионального международного механизма под эгидой СБ ООН, который расследовал бы случаи химического терроризма на Ближнем Востоке.
Сирийские власти не раз заявляли, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.