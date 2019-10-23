Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия

ООН, 23 окт – РИА Новости. Россия призывает США уничтожить остатки своих запасов химического оружия, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

"В 2017 году мы завершили уничтожение своего химического арсенала – порядка 40 тысяч тонн. Призываем США последовать нашему примеру и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ", - сказал Белоусов.

Он также указал, что из-за политизации сирийского химического досье и "инспирированного дела Скрипалей" Организация по запрещению химического оружия "расколота".

По словам Белоусова, Россия последовательно выступает за создание беспристрастного и высокопрофессионального международного механизма под эгидой СБ ООН, который расследовал бы случаи химического терроризма на Ближнем Востоке.

Сирийские власти не раз заявляли, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.