Лавров рассказал, почему стал учить сингальский язык

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в фильме Глава МИД РФ Сергей Лавров в фильме "Первого канала" - "МГИМО. На всех языках мира" к 75-летию вуза рассказал, как вопреки мечтам о французском и арабском языках его распределили в группу изучающих английский и сингальский, и о преподавателе, который привил ему интерес к новому языку.

"Нам сказали обозначить свои пожелания по языкам. Я попросил записать меня на французский и арабский. К тому времени у меня был достаточно неплохой английский, и я сдал его на "пятерку". А вот французский хотелось и арабский тоже. Шел 1967 год, многое происходило на Ближнем Востоке. Там было интересно и романтично, как мне казалось. У нас собрали пожелания, а результат стал известен 31 августа", - сказал он. Лавров пришел накануне посмотреть списки групп, которые были вывешены на стеклянных дверях нынешнего здания Дипломатической академии.

"Было одиннадцать групп. Первая языковая группа была "английский-французский". Она считалась самой престижной, и первым в ней значился Лавров С.В. Я развернулся и пошел домой или куда-то гулять с ребятами. 1 сентября пришел в институт, поднимаюсь в аудиторию, которая была обозначена как место первого семинара первой языковой группы. Была перекличка, и когда преподаватель назвал фамилию "Лавров", встали двое. Он спросил одного: "Вы кто?". "Я – Сергей". Спросил меня: "А вы кто?". Я ответил: "И я – Сергей". Спрашивает меня снова: "Как вас по отчеству?". Я говорю: "Викторович". Он отвечает: "Ну, тогда до свидания", - рассказал глава МИД РФ.

По его словам, в этой группе официально был Сергей Владимирович Лавров. "А у меня оказалась не первая, а последняя – одиннадцатая – группа. Вопреки всем моим пожеланиями и мечтам про французский и арабский языки, мне дали английский и сингальский. Причем сингальский первым, английский – вторым. Потом я уже перешел на программу, которая позволила мне завершить и английский как первый. Французский я взял третьим языком, и он у меня был вторым", - пояснил Лавров.