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РИА Новости

Лавров рассказал, почему стал учить сингальский язык

18:11 23.10.2019 (обновлено: 18:12 23.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в фильме "Первого канала" - "МГИМО. На всех языках мира" к 75-летию вуза рассказал, как вопреки мечтам о французском и арабском языках его распределили в группу изучающих английский и сингальский, и о преподавателе, который привил ему интерес к новому языку.
"Нам сказали обозначить свои пожелания по языкам. Я попросил записать меня на французский и арабский. К тому времени у меня был достаточно неплохой английский, и я сдал его на "пятерку". А вот французский хотелось и арабский тоже. Шел 1967 год, многое происходило на Ближнем Востоке. Там было интересно и романтично, как мне казалось. У нас собрали пожелания, а результат стал известен 31 августа", - сказал он. Лавров пришел накануне посмотреть списки групп, которые были вывешены на стеклянных дверях нынешнего здания Дипломатической академии.
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"Было одиннадцать групп. Первая языковая группа была "английский-французский". Она считалась самой престижной, и первым в ней значился Лавров С.В. Я развернулся и пошел домой или куда-то гулять с ребятами. 1 сентября пришел в институт, поднимаюсь в аудиторию, которая была обозначена как место первого семинара первой языковой группы. Была перекличка, и когда преподаватель назвал фамилию "Лавров", встали двое. Он спросил одного: "Вы кто?". "Я – Сергей". Спросил меня: "А вы кто?". Я ответил: "И я – Сергей". Спрашивает меня снова: "Как вас по отчеству?". Я говорю: "Викторович". Он отвечает: "Ну, тогда до свидания", - рассказал глава МИД РФ.
По его словам, в этой группе официально был Сергей Владимирович Лавров. "А у меня оказалась не первая, а последняя – одиннадцатая – группа. Вопреки всем моим пожеланиями и мечтам про французский и арабский языки, мне дали английский и сингальский. Причем сингальский первым, английский – вторым. Потом я уже перешел на программу, которая позволила мне завершить и английский как первый. Французский я взял третьим языком, и он у меня был вторым", - пояснил Лавров.
Он добавил, что было интересно. "Потому что новый язык, совершенно необычная каллиграфия, в чем-то похожая на армянскую письменность. Это санскрит, язык с дифтонгами. Много было забавного. Наш преподаватель Белькович, которого тоже уже нет среди нас, был очаровательным человеком и не только учил нас сингальскому языку. Причем это было непросто: он никогда сам не бывал в Шри-Ланке и на Цейлоне (до того, как он стал Шри-Ланкой), но не по каким-то соображениям безопасности – тогда были сложности с выездом за рубеж. Он привил нам интерес к этому языку, очень интересно преподавал", - пояснил министр.
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Сергей ЛавровМИД РФМГИМОРоссия
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