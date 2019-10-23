Лавров рассказал, что вдохновило его написать гимн МГИМО

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что песня его авторства, ставшая гимном МГИМО, задумывалась как посвящение его университетскому курсу.

В интервью для фильма "Первого канала" - "МГИМО. На всех языках мира" министр рассказал, что на момент написания текста университет уже переехал из здания на Остоженке, которое упоминается в гимне МГИМО 1950-х годов "Старый дом у Москвы-реки", в новое здание на проспекте Вернадского.

"Я, конечно, не думал заменять, конкурировать с той великой песней 1950-х "Старый дом у Москвы-реки"... Побудило пойти именно по этому сюжету то, что дом – на Москве-реке, а в то время МГИМО был уже совсем не там. Писал просто посвящение своему курсу", - рассказал Лавров.

Он писал песню, будучи в Нью-Йорке, для одного из традиционных летних "капустников", на которые выпускники съезжались со всего мира раз в год-два.

"Мы писали "капустник" дистанционно: я – из Нью-Йорка, кто-то – из Парижа. Все это потом обсуждалось, менялось, утрясалось, согласовывалось посредством электронной почты. Это был один из таких вечеров (сейчас не помню год, скорее всего, 1999-й или 2000-й)... Я совершенно не думал о том старом гимне, просто к каждому вечеру старался сочинить какое-нибудь стихотворение, положить его "на три аккорда" и показать ребятам в дополнение к "капустникам", - отметил Лавров.

Дипломат признался, что для него исполнение песни в качестве нового гимна института стало неожиданностью.