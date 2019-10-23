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РИА Новости

Лавров рассказал, что вдохновило его написать гимн МГИМО

18:11 23.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в МГИМО. 1 сентября 2017
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в МГИМО. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что песня его авторства, ставшая гимном МГИМО, задумывалась как посвящение его университетскому курсу.
В интервью для фильма "Первого канала" - "МГИМО. На всех языках мира" министр рассказал, что на момент написания текста университет уже переехал из здания на Остоженке, которое упоминается в гимне МГИМО 1950-х годов "Старый дом у Москвы-реки", в новое здание на проспекте Вернадского.
"Я, конечно, не думал заменять, конкурировать с той великой песней 1950-х "Старый дом у Москвы-реки"... Побудило пойти именно по этому сюжету то, что дом – на Москве-реке, а в то время МГИМО был уже совсем не там. Писал просто посвящение своему курсу", - рассказал Лавров.
Он писал песню, будучи в Нью-Йорке, для одного из традиционных летних "капустников", на которые выпускники съезжались со всего мира раз в год-два.
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"Мы писали "капустник" дистанционно: я – из Нью-Йорка, кто-то – из Парижа. Все это потом обсуждалось, менялось, утрясалось, согласовывалось посредством электронной почты. Это был один из таких вечеров (сейчас не помню год, скорее всего, 1999-й или 2000-й)... Я совершенно не думал о том старом гимне, просто к каждому вечеру старался сочинить какое-нибудь стихотворение, положить его "на три аккорда" и показать ребятам в дополнение к "капустникам", - отметил Лавров.
Дипломат признался, что для него исполнение песни в качестве нового гимна института стало неожиданностью.
"Когда некоторое время спустя мне прислали диск, на котором эта песня была записана в исполнении хора МВД, я, честно говоря, был немного поражен. Это была инициатива института. Торкунов сказал, что вполне могут "уживаться" несколько гимнов, тем более что все-таки это не государство, где все должно быть стройно, а институт, где поощрялся плюрализм мнений, в том числе в песенном и стихотворном искусстве", - рассказал он.
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Сергей ЛавровМИД РФМГИМОРоссияОбщество
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