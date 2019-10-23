Около 176 тысяч человек покинули северо-восток Сирии, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Около 176 тысяч человек покинули свои дома в районе турецко-сирийской границы в результате военной операции Турции, но этнических чисток там не было, заявил спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.

В среду на слушаниях в палате представителей Джеффри спросили, может ли он подтвердить сообщения о миграции такого количества людей и не считает ли он это этническими чистками.

"Цифры верные ... Но мы не видели каких-либо широко распространенных этнических чисток в этом районе с момента прихода турок. Многие люди покидают (этот район) из-за боязни сирийских оппозиционных сил, которых поддерживает Турция", - заявил Джеффри.

В то же время он отметил, что США зафиксировали несколько инцидентов, которые они считают "военными преступлениями". Джеффри уточнил, что большая часть людей, покинувших свои дома, являются этническими арабами, а не курдами. "Не было попыток выдавить их оттуда", - добавил дипломат.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.