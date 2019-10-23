Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T19:02Z
https://ria.ru/20191023/1560132613.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156013/42/1560134203_0:0:2676:1505_1036x0_80_0_0_c57419d84d09af21c4c8b7f301206b72.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Уганда хочет покупать больше российского вооружения

18:08 23.10.2019 (обновлено: 19:02 23.10.2019)
1985
© РИА Новости / POOLПрезидент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Россия — Африка". 23 октября 2019
Президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка. 23 октября 2019
© РИА Новости / POOL
Президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Россия — Африка". 23 октября 2019
СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Уганда хотела бы закупать больше российского вооружения и снаряжения, заявил президент Йовери Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках форума "Россия — Африка".
"Одна из областей, которые мы хотели обсудить в ходе этой встречи, — оборона и безопасность. Мы уже сотрудничаем очень хорошо, вы поддерживаете нашу армию благодаря тому, что мы покупаем вооружение — самолеты, танки и так далее. Но мы хотим покупать больше. И будем платить наличными и быстро", — сказал он.

"Наличные, наличные, наличные", — несколько раз повторил президент Уганды, чем вызвал улыбку своего российского коллеги.

Но и после этого Мусевени еще раз раз подчеркнул: "Что я предлагаю: вы поставляете — мы платим".
В частности, по его словам, Уганда заинтересована в поставках самолетов "Су".
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером.
Президент Уганды Йовери Мусевени на форуме Россия - Африка в Сочи. 23 октября 2019
Вчера, 17:30Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку
1451743114
Обсудить 5
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЙовери МусевениВладимир ПутинУгандаСочиБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Перелет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Южную Африку
На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп отменил санкции против Турции
Оглашение приговора в отношении Тариэла Мулухова
Криминального авторитета Тариела Ониани экстрадировали из России в Испанию
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Россия потребовала, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа
Лента
новостей
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на полях саммита Россия - Африка
Зачем Путин собрал всю Африку в Сочи
Судьбоносные решения: Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Президент Уганды Йовери Мусевени на форуме Россия - Африка в Сочи. 23 октября 2019
Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку
Стенд Tatneft
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 миллиона долларов "Татнефти"
Бронемашина Stryker MSL
"У России уже есть": США испытывают наземное энергетическое оружие
Президент России Владимир Путин
Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
Лента новостейМолния