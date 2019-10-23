Уганда хочет покупать больше российского вооружения

Президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Россия — Африка". 23 октября 2019

Президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Россия — Африка". 23 октября 2019

СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Уганда хотела бы закупать больше российского вооружения и снаряжения, заявил президент Йовери Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках форума "Россия — Африка".

"Одна из областей, которые мы хотели обсудить в ходе этой встречи, — оборона и безопасность. Мы уже сотрудничаем очень хорошо, вы поддерживаете нашу армию благодаря тому, что мы покупаем вооружение — самолеты, танки и так далее. Но мы хотим покупать больше. И будем платить наличными и быстро", — сказал он.

"Наличные, наличные, наличные", — несколько раз повторил президент Уганды, чем вызвал улыбку своего российского коллеги.

Но и после этого Мусевени еще раз раз подчеркнул: "Что я предлагаю: вы поставляете — мы платим".

В частности, по его словам, Уганда заинтересована в поставках самолетов "Су".