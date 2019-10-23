Власти Поморья выделят еще до 70 млн рублей на оплату сотрудников детсадов

АРХАНГЕЛЬСК, 23 окт – РИА Новости. Из бюджета Архангельской области в 2020 году будет выделено дополнительно 69,4 миллиона рублей на увеличение фонда оплаты труда сотрудникам детских садов, сообщает пресс-служба правительства области.

Соответствующий законопроект был принят на октябрьской сессии областного Собрания депутатов по предложению правительства Архангельской области. Он касается зарплат младших воспитателей детских садов и их помощников.

"Эта инициатива ориентирована на то, чтобы повысить со следующего года зарплату работников детских садов до пределов, которые соответствуют условиям жизни в регионе", – приводит пресс-служба комментарий губернатора Архангельской области Игоря Орлова по итогам сессии.

Также, по итогам сессии, в 2020 году будет увеличена материальная поддержка медицинских работников, проживающих и трудящихся в сельской местности.