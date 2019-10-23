Власти Поморья выделят еще до 70 млн рублей на оплату сотрудников детсадов

АРХАНГЕЛЬСК, 23 окт – РИА Новости. Из бюджета Архангельской области в 2020 году будет выделено дополнительно 69,4 миллиона рублей на увеличение фонда оплаты труда сотрудникам детских садов, сообщает пресс-служба правительства области.
Соответствующий законопроект был принят на октябрьской сессии областного Собрания депутатов по предложению правительства Архангельской области. Он касается зарплат младших воспитателей детских садов и их помощников.
"Эта инициатива ориентирована на то, чтобы повысить со следующего года зарплату работников детских садов до пределов, которые соответствуют условиям жизни в регионе", – приводит пресс-служба комментарий губернатора Архангельской области Игоря Орлова по итогам сессии.
Также, по итогам сессии, в 2020 году будет увеличена материальная поддержка медицинских работников, проживающих и трудящихся в сельской местности.
Кроме того, в первом чтении принят областной закон "О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Архангельской области". Новый законопроект позволит создать правовую основу для применения инвесторами на территории области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Воспользоваться этой преференцией смогут бизнес-структуры, работающие в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, обрабатывающих производств (кроме табачного), переработки отдельных видов отходов, добавили в пресс-службе.