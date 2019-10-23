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РИА Новости

В правительстве предложили поощрять водителей за аккуратное вождение

18:03 23.10.2019 (обновлено: 20:33 23.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждение о соблюдении скоростного режима
Предупреждение о соблюдении скоростного режима
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с делегатами съезда "Деловой России" предположил, что для стимулирования водителей к аккуратной езде можно разработать систему поощрений.
"Главная задача для нас – стимулировать безопасное поведение на дороге, в том числе онлайн-контролем за транспортным средством, в том числе поощрением правильного поведения водителя",- привел цитату Акимова его официальный представитель.
Вице-премьер также выразил уверенность, что в будущем система поощрений, в том числе по страхованию, будет полностью перестроена.
"Я просто уверен, что мы полностью со временем перестроим систему поощрения, систему бонусов по страхованию, дополнительных бонусов, например, за аккуратное вождение, которыми можно было бы в том числе оплачивать штрафы… Потому что если ты аккуратно водишь, можешь и зарабатывать на этом, ведь ты обеспечиваешь безопасное движение не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Это надо поощрять, но для этого нам надо видеть транспортное средство",- пояснил он.
Продажа автомобиля в автосалоне
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Введение электронных ПТС не приведет к росту мошенничества, заверил Акимов
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