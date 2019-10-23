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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин заявил о готовности сотрудничать с Угандой в различных областях

17:59 23.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой на полях саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой на полях саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия видит возможности сотрудничества с Угандой в области строительства, развития информационных технологий, кибербезопасности, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени.
"Я вспоминаю ваш визит по поводу 50-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Перед нами стоит общая задача развивать торгово-экономические связи, повысить уровень товарооборота", - сказал Путин в начале встречи.
Он отметил, что уже сегодня успешно реализуется ряд совместных экономических проектов, в частности, функционирует хлопкоперерабатывающее предприятие.
"Видим также возможности для сотрудничества в области строительства, развития информационных технологий, кибербезопасности, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, телекоммуникаций, эксплуатации и обслуживания вертолетной техники и экологии", - сказал Путин.
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