Путин заявил о готовности сотрудничать с Угандой в различных областях

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой на полях саммита "Россия - Африка"

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия видит возможности сотрудничества с Угандой в области строительства, развития информационных технологий, кибербезопасности, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени.

"Я вспоминаю ваш визит по поводу 50-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Перед нами стоит общая задача развивать торгово-экономические связи, повысить уровень товарооборота", - сказал Путин в начале встречи.

Он отметил, что уже сегодня успешно реализуется ряд совместных экономических проектов, в частности, функционирует хлопкоперерабатывающее предприятие.