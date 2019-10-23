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РИА Новости

Эксперты рассказали о правилах "цифровой гигиены"

18:26 23.10.2019 (обновлено: 18:27 23.10.2019)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Фраза "цифровая гигиена" в последние месяцы все чаще появляется в заголовках новостей, однако многие россияне все еще не знают, что это такое. Как правильно управлять своими данными в сети, как распознать вредоносное приложение и своевременно защитить свои данные и деньги от кибермошенников, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее глава компании Group-IB Илья Сачков сообщил РИА Новости, что кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей. Как отметил Сачков, система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше 1 тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью данной схемы. В целом, в первой половине 2019 года похитили у компаний и граждан РФ чуть более 1 миллиона рублей в день.
По словам экспертов, защитить себя и свои денежные средства поможет соблюдение простых правил цифровой гигиены: регулярно менять пароли, шифровать сообщения, не открывать незнакомые ссылки и не скачивать файлы сомнительного происхождения.
"Есть понятные средства личной гигиены - чистить зубы по утрам, менять белье, следить, чтоб чужие не ели из твоей тарелки и не пили из твоей бутылки. Цифровая гигиена примерно такая же", - рассказал президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
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"Если есть шанс прямого доступа недоброжелателей к вашему аппарату (телефону, компьютеру), то все остальные средства защиты бесполезны. Мошенники ищут самых незащищенных пользователей и с удовольствием эксплуатируют недостаток знаний о цифровой гигиене", - добавил он.

Проявлять осмотрительность

По словам генерального директора компании SafeTech Дениса Калемберга, россиянам стоит проявлять осмотрительность и не устанавливать в своих смартфонах сомнительные приложения.
"Действительно, мошенники придумывают всё новые схемы обхода устаревших технологий защиты, таких, как SMS и push-коды, которые передаются клиентам небезопасными каналами и, к тому же, приходят в тот же телефон, который используется для работы в мобильном банке. С одной стороны, хочется порекомендовать клиентам быть более осмотрительными, не устанавливать себе на смартфон программное обеспечение для удаленного управления, не сообщать кому-либо коды и реквизиты доступа, а с другой – призвать банки перестать использовать в своих цифровых каналах средства защиты, которые ее только имитируют", - сказал он.
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"Что можно порекомендовать для защиты от подобных способов обмана? Не стоит устанавливать никакие средства удаленного доступа, если эта идея не пришла вам в голову самостоятельно, тем более не нужно давать доступ к таким утилитам незнакомцам, которые вам позвонили", - добавил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
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