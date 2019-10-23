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РИА Новости
Пензенская область

"Дамате" открыла в Пензенской области элеватор и комбикормовый завод

17:53 23.10.2019
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CC BY 2.0 / Alan Levine / Awesome grain elevator on old Route 66Элеватор
Элеватор
CC BY 2.0 / Alan Levine / Awesome grain elevator on old Route 66
Элеватор. Архивное фото
ПЕНЗА, 23 окт - РИА Новости. Группа компаний "Дамате", крупный российский сельскохозяйственный холдинг, в среду открыла в Пензенской области комбикормовый завод и элеватор с общим объемом инвестиций 2,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Сегодня открыли комбикормовый завод ГК "Дамате" в городе Нижний Ломов. Инвестиции компании в комбикормовый завод - 1,7 миллиарда рублей, в мощности по хранению - 0,7 миллиарда рублей. Открытие предприятия позволяет не зависеть от поставщиков, локализовать производственный цикл в шаговой доступности", - написал губернатор Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.
В пресс-службе отметили, что комбикормовый завод производит 28,5 тысячи тонн продукции в месяц, здесь имеется склад мучного сырья на 3,5 тысячи тонн и стеллажный склад на 1,5 тысячи тонн. Процесс производства на предприятии полностью автоматизирован. Элеватор рассчитан на прием 2,5 тысячи тонн сырья в сутки с возможностью подработки и сушки зерна. Собственный транспортный парк предприятия составляет 240 машин. На предприятии работают 224 человека, из них 55 на элеваторе.
Уточняется, что новые объекты являются звеньями в вертикально-интегрированной структуре комплекса ГК "Дамате" по производству и переработке мяса индейки, они расположены в непосредственной близости от птицеводческих площадок компании. Финансовым партнером проекта выступил Россельхозбанк.
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"Благодаря помощи государства, тому, что многие крупные предприятия включаются в программу поддержки инвестиционных проектов, бизнес в Пензенской области развивается очень активно, а это рабочие места и налогооблагаемая база, что очень важно для экономики", - цитирует пресс-служба слова Белозерцева на открытии новых объектов.
ГК "Дамате" - крупный российский холдинг, реализующий проекты по выращиванию и переработке индейки, по производству и переработке молока. В состав группы входят, в частности, "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") - крупнейший переработчик молока в Пензенской области, а также комплекс по производству и переработке индейки мощностью 60 тысяч тонн продукции в год.
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Пензенская областьИван БелозерцевРоссельхозбанкПензенская областьЭкономика
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