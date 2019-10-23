"Дамате" открыла в Пензенской области элеватор и комбикормовый завод

ПЕНЗА, 23 окт - РИА Новости. Группа компаний "Дамате", крупный российский сельскохозяйственный холдинг, в среду открыла в Пензенской области комбикормовый завод и элеватор с общим объемом инвестиций 2,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Сегодня открыли комбикормовый завод ГК "Дамате" в городе Нижний Ломов. Инвестиции компании в комбикормовый завод - 1,7 миллиарда рублей, в мощности по хранению - 0,7 миллиарда рублей. Открытие предприятия позволяет не зависеть от поставщиков, локализовать производственный цикл в шаговой доступности", - написал губернатор Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.

Сегодня открыли

комбикормовый завод ГК «Дамате» в г.Нижний Ломов. Инвестиции компании в комбикормовый завод-1,7 млрд руб., в мощности по хранению–0,7 млрд руб. Открытие предприятия позволяет не зависеть от поставщиков, локализовать производственный цикл

в шаговой доступности. pic.twitter.com/DUnb0y6G1u — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 23 октября 2019 г.

В пресс-службе отметили, что комбикормовый завод производит 28,5 тысячи тонн продукции в месяц, здесь имеется склад мучного сырья на 3,5 тысячи тонн и стеллажный склад на 1,5 тысячи тонн. Процесс производства на предприятии полностью автоматизирован. Элеватор рассчитан на прием 2,5 тысячи тонн сырья в сутки с возможностью подработки и сушки зерна. Собственный транспортный парк предприятия составляет 240 машин. На предприятии работают 224 человека, из них 55 на элеваторе.

Уточняется, что новые объекты являются звеньями в вертикально-интегрированной структуре комплекса ГК "Дамате" по производству и переработке мяса индейки, они расположены в непосредственной близости от птицеводческих площадок компании. Финансовым партнером проекта выступил Россельхозбанк.

"Благодаря помощи государства, тому, что многие крупные предприятия включаются в программу поддержки инвестиционных проектов, бизнес в Пензенской области развивается очень активно, а это рабочие места и налогооблагаемая база, что очень важно для экономики", - цитирует пресс-служба слова Белозерцева на открытии новых объектов.