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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия проработает возможность долгосрочных поставок СПГ в Сьерра-Леоне

17:52 23.10.2019
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© ПАО "Газпром"Завод по производству СПГ на Сахалине
Завод по производству СПГ на Сахалине
© ПАО "Газпром"
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Республика Сьерра-Леоне предложила России подумать о заключении долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ), и российская сторона прорабатывает такую возможность, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Как говорится в сообщении ведомства, Новак ранее в среду встретился с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маадой Био.
"По инициативе сьерра-леонской стороны Минэнерго России совместно с ведущими российскими энергетическими компаниями прорабатывает возможности сотрудничества по таким направлениям, как поставки дизельного топлива и мазута, заключение долгосрочного контракта на импорт сжиженного природного газа", - сказал Новак, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.
Кроме того, перспективным направление сотрудничества также выглядит электроэнергетика, добавил Новак.
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2 октября, 15:11РИА Новости
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Он уточнил, что для проработки возможностей реализации совместных проектов принято решение о создании рабочей группы.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМинистерство энергетики РФАлександр НовакСьерра-ЛеонеРоссияВ мире
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