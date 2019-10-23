Россия проработает возможность долгосрочных поставок СПГ в Сьерра-Леоне

Завод по производству СПГ на Сахалине

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Республика Сьерра-Леоне предложила России подумать о заключении долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ), и российская сторона прорабатывает такую возможность, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Как говорится в сообщении ведомства, Новак ранее в среду встретился с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маадой Био.

"По инициативе сьерра-леонской стороны Минэнерго России совместно с ведущими российскими энергетическими компаниями прорабатывает возможности сотрудничества по таким направлениям, как поставки дизельного топлива и мазута, заключение долгосрочного контракта на импорт сжиженного природного газа", - сказал Новак, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

Кроме того, перспективным направление сотрудничества также выглядит электроэнергетика, добавил Новак.

Он уточнил, что для проработки возможностей реализации совместных проектов принято решение о создании рабочей группы.