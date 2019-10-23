Путин рассчитывает на активизацию сотрудничества России и ДР Конго

Президент РФ Владимир Путин и президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019

Президент РФ Владимир Путин и президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что визит лидера Демократической республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди в Россию поспособствует активизации взаимных связей, возможности для этого есть во всех сферах, значительные перспективы наблюдаются в горнорудной отрасли.

Путин провел встречу с президентом ДРК в среду на полях форума Россия-Африка в Сочи. Российский лидер отметил, что в следующем году страны отметят 60-летие установления дипломатических отношений.

"Тем не менее, наша сегодняшняя встреча - это первый контакт между нашими странами на высшем уровне. Я убежден, что ваш визит в Россию, уважаемый господин президент, будет способствовать активизации взаимных связей, причем по всем направлениям", - заявил Путин.

По его словам, двусторонний товарооборот РФ и ДР Конго в абсолютных величинах пока небольшой, но по итогам прошлого года его объем увеличился на 45%.

"Значительные перспективы видим в горнорудной отрасли, рассчитываем на поддержку наших компаний, которые заинтересованы работать в вашей стране. Мы готовы трудиться и в других сферах, это транспортное машиностроение, инфраструктура, надеюсь, мы поподробнее сейчас об этом поговорим", - добавил российский президент.

Он отметил, что российско-конголезское сотрудничество носит конструктивный и взаимоуважительный характер; Россия рассматривает ДРК в качестве одного из наиболее перспективных партнеров на африканском континенте. Стороны имеют значительный потенциал в торгово-инвестиционной сфере - он "связан и с большим количеством природных ресурсов, и с возможностями граждан вашей страны", уточнил Путин, обращаясь к коллеге.

Говоря об истории двусторонних отношений России и ДР Конго, президент упомянул, что уже в первые месяцы независимости республики в 1960 году СССР оказал существенную помощь правительству тогдашнего премьер-министра Патриса Лумумбы,.

"Это абсолютно легендарный человек, легендарный борец за освобождение африканских народов от колониализма. В нашей стране он был очень известен, пользовался огромной популярностью и поддержкой среди населения Советского Союза", - отметил российский лидер.

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.