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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин рассчитывает на активизацию сотрудничества России и ДР Конго

17:52 23.10.2019 (обновлено: 18:09 23.10.2019)
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© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что визит лидера Демократической республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди в Россию поспособствует активизации взаимных связей, возможности для этого есть во всех сферах, значительные перспективы наблюдаются в горнорудной отрасли.
Путин провел встречу с президентом ДРК в среду на полях форума Россия-Африка в Сочи. Российский лидер отметил, что в следующем году страны отметят 60-летие установления дипломатических отношений.
"Тем не менее, наша сегодняшняя встреча - это первый контакт между нашими странами на высшем уровне. Я убежден, что ваш визит в Россию, уважаемый господин президент, будет способствовать активизации взаимных связей, причем по всем направлениям", - заявил Путин.
По его словам, двусторонний товарооборот РФ и ДР Конго в абсолютных величинах пока небольшой, но по итогам прошлого года его объем увеличился на 45%.
"Значительные перспективы видим в горнорудной отрасли, рассчитываем на поддержку наших компаний, которые заинтересованы работать в вашей стране. Мы готовы трудиться и в других сферах, это транспортное машиностроение, инфраструктура, надеюсь, мы поподробнее сейчас об этом поговорим", - добавил российский президент.
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Он отметил, что российско-конголезское сотрудничество носит конструктивный и взаимоуважительный характер; Россия рассматривает ДРК в качестве одного из наиболее перспективных партнеров на африканском континенте. Стороны имеют значительный потенциал в торгово-инвестиционной сфере - он "связан и с большим количеством природных ресурсов, и с возможностями граждан вашей страны", уточнил Путин, обращаясь к коллеге.
Говоря об истории двусторонних отношений России и ДР Конго, президент упомянул, что уже в первые месяцы независимости республики в 1960 году СССР оказал существенную помощь правительству тогдашнего премьер-министра Патриса Лумумбы,.
"Это абсолютно легендарный человек, легендарный борец за освобождение африканских народов от колониализма. В нашей стране он был очень известен, пользовался огромной популярностью и поддержкой среди населения Советского Союза", - отметил российский лидер.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаФеликс Антуан ЧисекедиВладимир ПутинДемократическая Республика КонгоРоссияВ мире
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