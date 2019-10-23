Власти Сочи надеются, что форум "Россия-Африка" поможет в развитии туризма

Баннер на мосту с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Власти Сочи надеются, что проведение экономического форума и саммита "Россия-Африка" поможет продвижению Сочи и развитию туризма, сообщила РИА Новости директор департамента развития и проведения значимых мероприятий администрации курорта Светлана Батяйкина.

По ее словам, в Сочи провели масштабную подготовку инфраструктуры к проведению экономического форума и саммита "Россия-Африка" для того, чтобы создать для гостей атмосферу праздника и не помешать привычной жизни горожан.

"Я надеюсь, что этот форум даст серьезный толчок не только для развития двусторонних связей между Россией и Африкой, но и поможет ещё раз популяризировать наш город, Краснодарский край и всю Россию на африканском континенте", - заявила Батяйкина.

Она добавила, что помогают соотечественникам узнать о Сочи и студенты Российского международного олимпийского университета из Африки.

"Мы тоже постарались вовлечь их в жизнь саммита. Они подготовили прекрасный видеоролик с обращением к участникам, где они рассказывают о нашем городе и приглашают после проведения саммита и форума его посетить. Его уже показали в социальных сетях", - рассказала Батяйкина.