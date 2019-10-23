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РИА Новости

Учредитель парка "Тайган" в Крыму, где лев укусил женщину, пойдет под суд

17:48 23.10.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСафари-парк "Тайган" в Крыму
Сафари-парк Тайган в Крыму
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Сафари-парк "Тайган" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Учредитель сафари-парка "Тайган" в Крыму предстанет перед судом по делу о происшествии 2018 года, когда лев укусил женщину, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, учредителя ООО "Ялтинский зоопарк "Сказка", включающего в себя подразделение - парк львов "Тайган"... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Вечером 11 июля 2018 года жительница Кирова пришла в сафари-парк "Тайган", где свободно обитают львы. Там женщина присела рядом с хищником, положила руку на гриву для фото. Во время съемки лев схватил женщину зубами за руку, в результате посетительница получила раны, часть из которых – сквозные. Подчеркивается, что учредитель парка не принял мер для своевременного оказания квалифицированной помощи пострадавшей. Согласно сообщению, в скором времени у пострадавшей начались серьезные проблемы со здоровьем.
Следствием установлено, что учредитель парка львов "Тайган", не имея образования по подготовке и дрессировке львов, оказывал услугу "Прогулка ко львам" и фотографировал с ними посетителей.
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115471917
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Сафари-парк "Тайган"КрымПроисшествия
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