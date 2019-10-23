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РИА Новости
Война в Сирии

США никогда не угрожали Турции применением военной силы, заявил Госдеп

17:47 23.10.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США никогда не грозили Турции применением военной силы для остановки операции в Сирии, заявил спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Турция об этом знает - мы бы не противостояли ее операции военным образом", - сказал он, выступая в палате представителей США. По его словам, "применение военной силы" против Турции никогда не обсуждалось администрацией.
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"Мы никогда не говорили Турции, что мы будем использовать военную силу для остановки их движения через границу. Мы будем использовать экономические, дипломатические и другие инструменты, чтобы убедить их, что это будет очень плохое решение. И это стало очень плохим решением", - отметил Джеффри.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДжеймс ДжеффриМайк ПомпеоДональд ТрампГосударственный департамент СШАТурцияСШАВ мире
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