США никогда не угрожали Турции применением военной силы, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США никогда не грозили Турции применением военной силы для остановки операции в Сирии, заявил спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Турция об этом знает - мы бы не противостояли ее операции военным образом", - сказал он, выступая в палате представителей США. По его словам, "применение военной силы" против Турции никогда не обсуждалось администрацией.
Вчера, 17:02Сказано в эфире"… а потом просто ушли". Почему США оставили союзников в СирииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США предали курдов, по которым может пройтись "каток турецкой армии". В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников прокомментировал ситуацию.
"Мы никогда не говорили Турции, что мы будем использовать военную силу для остановки их движения через границу. Мы будем использовать экономические, дипломатические и другие инструменты, чтобы убедить их, что это будет очень плохое решение. И это стало очень плохим решением", - отметил Джеффри.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
*Террористическая организация, запрещенная в России.