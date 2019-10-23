США никогда не угрожали Турции применением военной силы, заявил Госдеп

"Мы никогда не говорили Турции, что мы будем использовать военную силу для остановки их движения через границу. Мы будем использовать экономические, дипломатические и другие инструменты, чтобы убедить их, что это будет очень плохое решение. И это стало очень плохим решением", - отметил Джеффри.