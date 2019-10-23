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РИА Новости

Раскрыты детали сценария последнего сезона "Игры престолов"

17:43 23.10.2019 (обновлено: 17:59 23.10.2019)
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© HBO (2011-2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© HBO (2011-2019)
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В сценарии "Игры престолов" нашли ремарку, которая объясняет поведение одной из главных героинь Дейенерис Таргариен в финальном сезоне сериала, пишет Mirror.
В частности, зрителей удивил неожиданный поворот в телешоу, когда Дейенерис в рамках сражения с Серсеей Ланнистер приказывает своему дракону сжечь город, хотя незадолго до этого обещала союзникам отказаться от подобной развязки.
В сценарии говорится, что героиня, летая над взятым городом, обращает внимание на знамена дома Ланнистеров, которые вывешены на окнах тронного зала вместо герба ее дома. По замыслу создателей сериала, она видит в этом "символ всего, что у нее отобрали", и ее охватывает гнев.
Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
Восьмой сезон "Игры престолов" вышел на экраны в апреле. Сериал, который снимался на протяжении последних десяти лет, стал самым титулованным за всю историю Emmy.
Кадр из сериала Игра престолов
22 октября, 12:23Культура
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