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РИА Новости

Криминального авторитета Тариела Ониани экстрадировали из России в Испанию

17:42 23.10.2019 (обновлено: 19:05 23.10.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОглашение приговора в отношении Тариэла Мулухова
Оглашение приговора в отношении Тариэла Мулухова
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Криминального авторитета Тариэла Ониани (Мулухова), известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она уточнила, что Ониани привезли в международный аэропорт Шереметьево и передали представителям испанских правоохранительных органов.
Слушания по делу уроженца Грузии Тариела Мулухова в Хамовническом суде
20 сентября 2010, 17:16РИА Новости
Ониани заявил, что не имеет отношения к покушению на Деда ХасанаТариэл Ониани (Мулухов), находящийся в московском СИЗО после вынесения ему приговора за похищение человека, опровергает появившиеся в некоторых СМИ утверждения о том, что именно он мог стоять за покушением на Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан.
Ранее экстрадиции препятствовало наличие у Ониани российского гражданства. Однако позже выяснилось, что оно было получено незаконно, и авторитета лишили паспорта. Его пребывание в России было признано нежелательным.
В июне 2005 года в ходе операции испанской полиции "Оса" были задержаны члены преступной группировки, выходцы из Испании, России, Грузии и Украины. Всего — 28 человек.
Были блокированы более 800 банковских счетов.
Тогда Ониани удалось бежать от испанского правосудия, в мае 2006 года его объявили в розыск по линии Интерпола в рамках расследования дела о легализации денежных средств, полученных преступным путем.
В 2009-м Ониани задержали в России за похищение человека и вымогательство. Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.
Таро отбывал наказание в одной из колоний Оренбургской области. Ее руководство характеризовало Ониани как злостного нарушителя режима, которому вынесли 253 взыскания.
Уроженец Грузии Тариэл Мулухов (Ониани). Архив
6 апреля 2011, 15:06РИА Новости
"Вора в законе" Тариэла Ониани возвращают из Испании в РоссиюКриминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), которого российская сторона выдавала Испании на время для проведения следственных действий, в среду будет возвращен в Россию, сообщает Генпрокуратура РФ.
Он также состоял на профилактическом учете как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, оказывал негативное влияние на других осужденных и провоцировал беспорядки.
ФСИН также отмечала, что Ониани в колонии не работал, не участвовал в культурно-массовых мероприятиях и не стремился к самообразованию. Вместе с тем он поддерживал внешний вид и спальное место в удовлетворительном состоянии.
В апреле этого года Ониани освободился из колонии, но его тут же снова задержали как лицо без гражданства на основании международного уведомления о розыске и аресте.
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РоссияИспанияСуд по делу "криминального авторитета" Тариела ОнианиВ мире
Популярные комментарии
И это правильно. Статью конституции о запрете лишения гражданства вообще давно пора отметить и подобные элементы высылать из страны при любой возможности.
23 октября, 19:02
Виктор Чирков
3500002
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