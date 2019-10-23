Криминального авторитета Тариела Ониани экстрадировали из России в Испанию

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Криминального авторитета Тариэла Ониани (Мулухова), известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что Ониани привезли в международный аэропорт Шереметьево и передали представителям испанских правоохранительных органов.

Ранее экстрадиции препятствовало наличие у Ониани российского гражданства. Однако позже выяснилось, что оно было получено незаконно, и авторитета лишили паспорта. Его пребывание в России было признано нежелательным.

В июне 2005 года в ходе операции испанской полиции "Оса" были задержаны члены преступной группировки, выходцы из Испании, России, Грузии и Украины. Всего — 28 человек.

Были блокированы более 800 банковских счетов.

Тогда Ониани удалось бежать от испанского правосудия, в мае 2006 года его объявили в розыск по линии Интерпола в рамках расследования дела о легализации денежных средств, полученных преступным путем.

В 2009-м Ониани задержали в России за похищение человека и вымогательство. Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.

Таро отбывал наказание в одной из колоний Оренбургской области. Ее руководство характеризовало Ониани как злостного нарушителя режима, которому вынесли 253 взыскания.

Он также состоял на профилактическом учете как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, оказывал негативное влияние на других осужденных и провоцировал беспорядки.

ФСИН также отмечала, что Ониани в колонии не работал, не участвовал в культурно-массовых мероприятиях и не стремился к самообразованию. Вместе с тем он поддерживал внешний вид и спальное место в удовлетворительном состоянии.