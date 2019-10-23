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РИА Новости

В Китае мужчина сыграл свадьбу с трупом возлюбленной

17:41 23.10.2019 (обновлено: 19:18 23.10.2019)
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© PearvideoСкриншот видео церемонии бракосочетания Сюй Шинань со своей возлюбленной Ян Лю на ее похоронах
Скриншот видео церемонии бракосочетания Сюй Шинань со своей возлюбленной Ян Лю на ее похоронах
© Pearvideo
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Китае мужчина устроил свадебную церемонию во время похорон своей возлюбленной. Об этом сообщает портал AsiaOne.
Пара зарегистрировала брак еще в 2013 году. Однако торжество пришлось отложить, так как 28-летняя Ян Лю обратилась к врачу из-за болей в правой груди. Медики диагностировали у нее рак молочной железы. Девушке сказали, что ей осталось жить всего пять лет.
© PearvideoСкриншот видео церемонии бракосочетания Сюй Шинань со своей возлюбленной Ян Лю на ее похоронах
Скриншот видео церемонии бракосочетания Сюй Шинань со своей возлюбленной Ян Лю на ее похоронах
© Pearvideo
Скриншот видео церемонии бракосочетания Сюй Шинань со своей возлюбленной Ян Лю на ее похоронах
Несмотря на прогноз врачей, китаянка надеялась побороть заболевание и рассказывала о своем лечении в соцсети Weibo. Ян Лю перенесла операцию, прошла курс химио- и лучевой терапии.
Через несколько лет пациентка пошла на поправку и вместе с партнером Сю Шинанем стала вновь готовиться к свадебной церемонии. Однако в 2018 году рак вернулся — и паре пришлось поменять свои планы.
Ян Лю скончалась в середине октября, после пяти лет борьбы с онкологическим заболеванием.
Однако Шинань все же решил провести для возлюбленной свадебную церемонию. Торжество прошло в день ее похорон. Мужчина специально купил для Ян Лю свадебное платье.
По его словам, он обещал жене не плакать у ее гроба, но не смог сдержать слез, когда тело увезли на кремацию.
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