В Китае мужчина сыграл свадьбу с трупом возлюбленной

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Китае мужчина устроил свадебную церемонию во время похорон своей возлюбленной. Об этом сообщает портал AsiaOne.
Пара зарегистрировала брак еще в 2013 году. Однако торжество пришлось отложить, так как 28-летняя Ян Лю обратилась к врачу из-за болей в правой груди. Медики диагностировали у нее рак молочной железы. Девушке сказали, что ей осталось жить всего пять лет.
© PearvideoСкриншот видео церемонии бракосочетания Сюй Шинань со своей возлюбленной Ян Лю на ее похоронах
Скриншот видео церемонии бракосочетания Сюй Шинань со своей возлюбленной Ян Лю на ее похоронах
Несмотря на прогноз врачей, китаянка надеялась побороть заболевание и рассказывала о своем лечении в соцсети Weibo. Ян Лю перенесла операцию, прошла курс химио- и лучевой терапии.
Через несколько лет пациентка пошла на поправку и вместе с партнером Сю Шинанем стала вновь готовиться к свадебной церемонии. Однако в 2018 году рак вернулся — и паре пришлось поменять свои планы.
Ян Лю скончалась в середине октября, после пяти лет борьбы с онкологическим заболеванием.
Однако Шинань все же решил провести для возлюбленной свадебную церемонию. Торжество прошло в день ее похорон. Мужчина специально купил для Ян Лю свадебное платье.
По его словам, он обещал жене не плакать у ее гроба, но не смог сдержать слез, когда тело увезли на кремацию.
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