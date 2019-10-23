ГД приняла во втором чтении проект об особенностях исполнения бюджета-2020

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении особенностей исполнения федерального бюджета РФ в 2020 году.

Документ, внесенный правительством РФ, продлевает еще на год действие установленных на 2019 год правовых оснований для направления остатков средств федерального бюджета на начало 2020 года на ряд целей.

Во-первых, это увеличение средств на реализацию решений президента и правительства РФ, касающихся обеспечения отдельных мероприятий в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности и развития ОПК. Во-вторых, это оплата госконтрактов, расчеты по которым в 2019 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств. В-третьих, остатки могут быть направлены на увеличение резервного фонда правительства за счет переноса всех иных ("несвязанных") остатков 2019 года.

Законопроект также допускает направление в 2020 году остатков средств федерального бюджета, которые не были использованы в 2019 году для реализации нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, на те же цели.

Помимо этого, на оказание финансовой помощи регионам в 2020 году документом разрешается направлять остатки средств федерального бюджета в случае неполного использования дотаций на поддержку обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ в 2019 году.