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РИА Новости

Грузовик, в котором в Британии нашли 39 тел, был зарегистрирован в Болгарии

17:39 23.10.2019
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© РИА Новости / Наталья КопыловаПолицейские в Великобритании
Полицейские в Великобритании
© РИА Новости / Наталья Копылова
Полицейские в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Грузовик, в котором британская полиция нашла тела 39 погибших, зарегистрирован в Болгарии, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИД Болгарии.
Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию, предположительно, из Болгарии через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии.
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"Да, грузовик Scania действительно был зарегистрирован в Болгарии в городе Варна на компанию, принадлежащую гражданке Ирландии", - сообщили в пресс-центре МИД Болгарии.
По данным ведомства, тела 38 погибших взрослых и одного подростка пока не опознаны, но "британская полиция уже заявила, что "маловероятно (highly unlikely), что они болгары".
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