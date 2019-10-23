Грузовик, в котором в Британии нашли 39 тел, был зарегистрирован в Болгарии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Грузовик, в котором британская полиция нашла тела 39 погибших, зарегистрирован в Болгарии, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИД Болгарии.

Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию, предположительно, из Болгарии через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии.

"Да, грузовик Scania действительно был зарегистрирован в Болгарии в городе Варна на компанию, принадлежащую гражданке Ирландии", - сообщили в пресс-центре МИД Болгарии.