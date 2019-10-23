В России создадут систему прогнозирования аварий на опасных производствах

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ростехнадзор разрабатывает уникальную систему дистанционного мониторинга технологических процессов для прогнозирования аварийных ситуаций на опасных производствах, заявил глава службы Алексей Алешин на совещании у главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

"Система дистанционного мониторинга технологических процессов - ... задача, которую мы решаем вместе с разработчиками программного обеспечения и поднадзорными организациями. В рамках решения этой проблемы была поставлена задача найти агрегированный показатель, который мог бы информацию от сотен датчиков... превратить в простую и актуальную о состоянии промышленной безопасности. Таким показателем стал расчет риска наступления аварии", - сказал Алешин.

Суть разработки - расчетным путем определить, при каких параметрах система производства наиболее устойчива, а риск аварии наименьший, а затем выявить влияние изменений отдельных параметров на возникновение аварии. Этот подход позволяет как сиюминутно анализировать производство, так и делать прогноз по нему. При этом он не требует особого дорогостоящего оборудования.

"По сути, это программно-аппаратный комплекс, который подключается к уже действующим системам, в первую очередь, АСУ ТП", - заявил Алешин.

"Вся эта работа пока проводится без привлечения бюджетных средств, в настоящее время система проводит опытную эксплуатацию на предприятиях нефтегазовой, горно-металлургической, энергетической и угольной отраслей. Данный проект является исключительно российской разработкой, нигде в мире ничего подобного нет. Многие мои международные коллеги... заявляли, что именно в таком прогнозном виде нигде они такую задачу не смогли пока решить", - подчеркнул глава службы.