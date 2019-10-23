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РИА Новости

В России создадут систему прогнозирования аварий на опасных производствах

17:39 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Ростехнадзора Алексей Алешин
Глава Ростехнадзора Алексей Алешин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Ростехнадзора Алексей Алешин . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ростехнадзор разрабатывает уникальную систему дистанционного мониторинга технологических процессов для прогнозирования аварийных ситуаций на опасных производствах, заявил глава службы Алексей Алешин на совещании у главы правительства РФ Дмитрия Медведева.
"Система дистанционного мониторинга технологических процессов - ... задача, которую мы решаем вместе с разработчиками программного обеспечения и поднадзорными организациями. В рамках решения этой проблемы была поставлена задача найти агрегированный показатель, который мог бы информацию от сотен датчиков... превратить в простую и актуальную о состоянии промышленной безопасности. Таким показателем стал расчет риска наступления аварии", - сказал Алешин.
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Суть разработки - расчетным путем определить, при каких параметрах система производства наиболее устойчива, а риск аварии наименьший, а затем выявить влияние изменений отдельных параметров на возникновение аварии. Этот подход позволяет как сиюминутно анализировать производство, так и делать прогноз по нему. При этом он не требует особого дорогостоящего оборудования.
"По сути, это программно-аппаратный комплекс, который подключается к уже действующим системам, в первую очередь, АСУ ТП", - заявил Алешин.
"Вся эта работа пока проводится без привлечения бюджетных средств, в настоящее время система проводит опытную эксплуатацию на предприятиях нефтегазовой, горно-металлургической, энергетической и угольной отраслей. Данный проект является исключительно российской разработкой, нигде в мире ничего подобного нет. Многие мои международные коллеги... заявляли, что именно в таком прогнозном виде нигде они такую задачу не смогли пока решить", - подчеркнул глава службы.
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Для внедрения разработки необходимо, во-первых, создать необходимую нормативную базу, для этого Ростехнадзор внес в правительство проект изменения ФЗ "О промышленной безопасности". Во-вторых, нужно обеспечить сотрудников надзорной службы инструментами для работы с цифровыми данными, для этого планируется создать цифровую платформу Ростехнадзора. В-третьих, нужно обновление IT-оборудование службы, которое сегодня устарело на 90%, для чего нужно выделить средства из бюджета.
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Алексей АлешинРостехнадзорРоссияТехнологииЭкономика
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