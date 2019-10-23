В МИД заявили о важности сохранения контактов с США по Сирии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Москва находится в контакте с США по реализации российско-турецкого меморандума по Сирии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Меморандум заключен вчера. Мы, конечно, находимся в контактах с американской стороной в том, что касается Сирии, такие контакты имеют место", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос, контактирует ли РФ с США при реализации меморандума.

Он отметил, что контакты с США по Сирии ведутся как по военной линии, так и по политической. "Мы считаем, что это полезно с точки зрения достижения долгосрочного урегулирования в Сирии", - отметил замглавы МИД РФ.

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.