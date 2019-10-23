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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД заявили о важности сохранения контактов с США по Сирии

17:37 23.10.2019 (обновлено: 17:40 23.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Москва находится в контакте с США по реализации российско-турецкого меморандума по Сирии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Меморандум заключен вчера. Мы, конечно, находимся в контактах с американской стороной в том, что касается Сирии, такие контакты имеют место", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос, контактирует ли РФ с США при реализации меморандума.
Он отметил, что контакты с США по Сирии ведутся как по военной линии, так и по политической. "Мы считаем, что это полезно с точки зрения достижения долгосрочного урегулирования в Сирии", - отметил замглавы МИД РФ.
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Вчера, 17:35Радио Sputnik
Как меморандум в Сочи изменит ситуацию в Сирии? Мнение экспертовТурция пока не видит необходимости в новой операции в Сирии после достижения соглашения с РФ по сирийскому урегулированию. Политологи и военные эксперты оценили значение достигнутых в Сочи договоренностей.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
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Война в СирииСергей ВершининМИД РФСирияРоссияСШАВ мире
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