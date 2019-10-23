Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T17:37Z
https://ria.ru/20191023/1560130232.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156013/00/1560130084_0:134:2560:1574_1036x0_80_0_0_df470a2778397eeafabfeb14a97932e6.jpg
РИА Новости
Школа волонтера

В рамках конкурса "Доброволец России" пройдет очный интенсив

17:37 23.10.2019
9
© Конкурс «Доброволец России»В рамках конкурса "Доброволец России" пройдет очный интенсив
В рамках конкурса Доброволец России пройдет очный интенсив
© Конкурс «Доброволец России»
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В рамках всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" с 26 по 29 октября в мастерской управления "Сенеж" будет проходить очная часть акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.
Авторы инициатив пройдут интенсив, на котором под руководством опытных наставников будут изучать модели социального воздействия, методы продвижения проектов и развивать личную эффективность.
Около 5 тыс. человек соберет Международный форум добровольцев в 2019 году
18 октября, 11:28Школа волонтера
Около 5 тыс. человек соберет Международный форум добровольцев в 2019 году
После завершения очной части программы лидеры инициатив продолжат работать с кураторами и экспертами, принимать участие в вебинарах, а со 2 по 5 декабря на Международном форуме добровольцев для них пройдет отдельная программа. После участия в программе руководители проектов смогут усовершенствовать инициативы, а лучшие из них получат возможность создать социальные франшизы и тиражировать проекты в регионах страны.
Система обучения лидеров, запущенная Ассоциацией волонтерских центров в 2018 году, состоит из пяти этапов: очные тренинг-сессии, дистанционные курсы, работа с наставниками, поддержка в реализации инициатив и масштабирование. Участники программы акселерации – авторы инициатив всероссийского конкурса "Доброволец России" в категории "Социальный проект".
000000
Обсудить 0
Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в России
Рекомендуем
Стали известны финалисты конкурса Доброволец России – 2019
Стали известны финалисты конкурса "Доброволец России – 2019"
РИА
Новости
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин: России многое нужно сделать для улучшения условий ведения бизнеса
Ближний Восток
Китайский эксперт указал на укрепление позиций России на Ближнем Востоке
На борту самолета
Двух дебоширов не пустили на рейс из Новосибирска в Таиланд
Зубная паста
В Узбекистане спасли мужчину, проглотившего иглу во время чистки зубов
Золотая осень в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Названы самые популярные города России для экскурсионных поездок осенью
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава ПНС Ливии прибыл в Сочи на саммит "Россия – Африка"
Шахта рудника Таймырский
СК начал проверку после гибели рабочих на руднике "Таймырский"
Джастин Трюдо
Партия Трюдо не сможет самостоятельно сформировать правительство
Полет Ту-160 ВКС России в сопровождении самолетов Hawk 120 ВВС ЮАР
Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
Самолет авиакомпании Глобус
Авиакомпанию "Глобус" оштрафовали за 44-часовую задержку рейса
Посетитель выставочного центра. Архивное фото
Россия поднялась на 28-ю позицию в рейтинге Doing Business
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
Лента новостейМолния