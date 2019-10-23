В рамках конкурса "Доброволец России" пройдет очный интенсив

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В рамках всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" с 26 по 29 октября в мастерской управления "Сенеж" будет проходить очная часть акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.
Авторы инициатив пройдут интенсив, на котором под руководством опытных наставников будут изучать модели социального воздействия, методы продвижения проектов и развивать личную эффективность.
После завершения очной части программы лидеры инициатив продолжат работать с кураторами и экспертами, принимать участие в вебинарах, а со 2 по 5 декабря на Международном форуме добровольцев для них пройдет отдельная программа. После участия в программе руководители проектов смогут усовершенствовать инициативы, а лучшие из них получат возможность создать социальные франшизы и тиражировать проекты в регионах страны.
Система обучения лидеров, запущенная Ассоциацией волонтерских центров в 2018 году, состоит из пяти этапов: очные тренинг-сессии, дистанционные курсы, работа с наставниками, поддержка в реализации инициатив и масштабирование. Участники программы акселерации – авторы инициатив всероссийского конкурса "Доброволец России" в категории "Социальный проект".