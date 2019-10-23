"Русский Букер" приостановил работу

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Организаторы закрыли премию "Русский Букер", поскольку не смогли найти спонсоров, но действие одноименного фонда пока лишь приостановлено, что дает возможность возобновить вручение награды в любой момент, об этом РИА Новости сообщил литературный секретарь награды Игорь Шайтанов.

В 2018 году организаторы премии "Русский Букер" на официальном сайте опубликовали информацию о том, что награда осталась без попечителя и ищет спонсора на новый премиальный сезон. Традиционно начало приема заявок объявлялось в конце марта, но в связи со сложившейся ситуацией сроки сдвинулись, вручение премии пришлось отложить.

"Премия закрыта, работа фонда "Русский Букер" приостановлена. Пока фонд действует, премия может быть возобновлена в любой момент... Сейчас мы пытаемся предпринимать некоторые действия в поисках грантов и спонсоров, но активная фаза уже прошла. Появится спонсор или грант - мы вернемся к работе, нет - мы начнем процедуру закрытия фонда (в 2020 году)", - сказал Шайтанов.

Как уточняется на сайте, организаторы были вынуждены закрыть награду из-за отсутствия средств на аренду офиса и минимальные текущие траты, но закрытие фонда "Русский Букер" пока не планируется, что дает возможность для возобновления премии. Фонд "Русский Букер", на который возложено организационно-финансовое обеспечение и юридическое представительство награды, был учрежден в 2002 году. Его председателем является баронесса Эмма Николсон.