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РИА Новости
Культура

"Русский Букер" приостановил работу

17:33 23.10.2019 (обновлено: 20:11 23.10.2019)
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© Официальный сайт премии "Русский Букер" Премия "Русский Букер"
Премия Русский Букер
© Официальный сайт премии "Русский Букер"
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Организаторы закрыли премию "Русский Букер", поскольку не смогли найти спонсоров, но действие одноименного фонда пока лишь приостановлено, что дает возможность возобновить вручение награды в любой момент, об этом РИА Новости сообщил литературный секретарь награды Игорь Шайтанов.
В 2018 году организаторы премии "Русский Букер" на официальном сайте опубликовали информацию о том, что награда осталась без попечителя и ищет спонсора на новый премиальный сезон. Традиционно начало приема заявок объявлялось в конце марта, но в связи со сложившейся ситуацией сроки сдвинулись, вручение премии пришлось отложить.
"Премия закрыта, работа фонда "Русский Букер" приостановлена. Пока фонд действует, премия может быть возобновлена в любой момент... Сейчас мы пытаемся предпринимать некоторые действия в поисках грантов и спонсоров, но активная фаза уже прошла. Появится спонсор или грант - мы вернемся к работе, нет - мы начнем процедуру закрытия фонда (в 2020 году)", - сказал Шайтанов.
Как уточняется на сайте, организаторы были вынуждены закрыть награду из-за отсутствия средств на аренду офиса и минимальные текущие траты, но закрытие фонда "Русский Букер" пока не планируется, что дает возможность для возобновления премии. Фонд "Русский Букер", на который возложено организационно-финансовое обеспечение и юридическое представительство награды, был учрежден в 2002 году. Его председателем является баронесса Эмма Николсон.
Премия Русский Букер
9 октября 2018, 11:52Радио Sputnik
Умер ли "Русский Букер"?Девятого октября 1991 года была учреждена первая независимая литературная премия современной России – "Русский Букер". Ее успели вручить 25 раз. Однако в этом году церемония не состоится. О значении и будущем премии – в эфире радио Sputnik.
Независимая литературная премия "Русский Букер" была учреждена в 1991 году. Она ежегодно присуждается за лучший роман года на русском языке. Традиционно лауреат "Русского Букера" получает денежную премию в 1,5 миллиона рублей, финалисты — по 150 тысяч рублей. Лауреатами в разные годы становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Василий Аксенов. Победителем последнего сезона премии в 2017 году жюри объявило писательницу-дебютантку Александру Николаенко, автора романа "Убить Бобрыкина. История одного убийства".
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КультураКнигиНовости культурыМихаил ШишкинЛюдмила УлицкаяБулат ОкуджаваВасилий АксеновРусский Букер (премия)Россия
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