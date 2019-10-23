Россия вновь потребовала от США урегулировать вопрос дипсобственности

"Что касается собственности, то, к сожалению, не могу пока сказать, что у нас есть сдвиги позитивные в этом плане. Разговоры мы ведем в очень требовательной форме с американцами. Повторю, что мы и в этих контактах с американцами, мы разговариваем с госдепартаментом, с другими службами американскими. И в публичном пространстве мы абсолютно жестко оцениваем то, что американцы сделали", - сказал Вершинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".