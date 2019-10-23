Россия вновь потребовала от США урегулировать вопрос дипсобственности

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия продолжает требовать от США урегулирования вопроса с российской дипломатической собственностью, но пока сдвигов нет, сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Что касается собственности, то, к сожалению, не могу пока сказать, что у нас есть сдвиги позитивные в этом плане. Разговоры мы ведем в очень требовательной форме с американцами. Повторю, что мы и в этих контактах с американцами, мы разговариваем с госдепартаментом, с другими службами американскими. И в публичном пространстве мы абсолютно жестко оцениваем то, что американцы сделали", - сказал Вершинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что собственность является законной российской.
В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты, как ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов был закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.