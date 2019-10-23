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РИА Новости

Россия вновь потребовала от США урегулировать вопрос дипсобственности

17:32 23.10.2019 (обновлено: 20:32 23.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия продолжает требовать от США урегулирования вопроса с российской дипломатической собственностью, но пока сдвигов нет, сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Что касается собственности, то, к сожалению, не могу пока сказать, что у нас есть сдвиги позитивные в этом плане. Разговоры мы ведем в очень требовательной форме с американцами. Повторю, что мы и в этих контактах с американцами, мы разговариваем с госдепартаментом, с другими службами американскими. И в публичном пространстве мы абсолютно жестко оцениваем то, что американцы сделали", - сказал Вершинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что собственность является законной российской.
В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты, как ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов был закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
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Сергей ВершининМИД РФГосударственный департамент СШАВ мире
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