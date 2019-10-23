Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T17:32Z
https://ria.ru/20191023/1560129764.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_133:0:2554:1362_1036x0_80_0_0_3f5e52acdc9038129f60ee44ae92a3c0.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

МИД: меморандум по выводу курдов в Сирии будут реализовывать без насилия

17:32 23.10.2019
129
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что курдские отряды самообороны добровольно покинут приграничные территории Сирии и Турции, реализация российско-турецкого меморандума по выводу курдских отрядов будет осуществляться без какого-либо насилия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Да. Мы исходим из того, что реализация договоренностей между нами и турками, закрепленная в меморандуме, будет осуществляться без какого-либо насилия. Это очень важно, потому что договоренности основываются на тех контактах, которые проводились в последнее время между всеми сторонами", - сказал Вершинин журналистам.
Отвечая на вопрос, что будет предпринято в случае, если курдские формирования откажутся добровольно покидать приграничные территории, замминистра отметил, что "речь идет о том, чтобы все было сделано на основе договоренностей и без кровопролития".
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Турецкие и американские военные бронеавтомобили на сирийско-турецкой границе
Вчера, 17:02Сказано в эфире
"… а потом просто ушли". Почему США оставили союзников в СирииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США предали курдов, по которым может пройтись "каток турецкой армии". В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников прокомментировал ситуацию.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
510000
Обсудить 0
Война в СирииСергей ВершининМИД РФТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД России призвали к диалогу курдов с Дамаском
РИА
Новости
Патруль российской военной полиции в Сирии
Россия и Турция договорились о бессрочном патрулировании в Сирии
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин: договоренности по Сирии основаны на диалоге с Дамаском и курдами
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани. 23 октября 2019
Зона патрулирования в Сирии будет действовать под юрисдикцией Дамаска
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили о важности сохранения контактов с США по Сирии
Дамаск
МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Россия вновь потребовала от США урегулировать вопрос дипсобственности
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Россия становится главным посредником в регионе, заявил курдский политик
Ситуация в Идлибе
Идлиб должен вернуться под контроль Дамаска, заявили в МИД России
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
США будут работать с Турцией и Россией для борьбы с ИГ* в Сирии
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США никогда не угрожали Турции применением военной силы, заявил Госдеп
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана приедет в Катар на заседание группы Мюнхенской конференции
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Власти востока Ливии попросили Россию способствовать решению кризиса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В Алма-Ате на восемь лет осудили российского топ-менеджера за хищения
09:00Напечатанные органы будут доступны в ближайшем будущем, считает ученый
09:00Ученые работают над созданием мельчайших наноэлектронных устройств в мире
08:54Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
Лента новостейМолния