МИД: меморандум по выводу курдов в Сирии будут реализовывать без насилия

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что курдские отряды самообороны добровольно покинут приграничные территории Сирии и Турции, реализация российско-турецкого меморандума по выводу курдских отрядов будет осуществляться без какого-либо насилия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Да. Мы исходим из того, что реализация договоренностей между нами и турками, закрепленная в меморандуме, будет осуществляться без какого-либо насилия. Это очень важно, потому что договоренности основываются на тех контактах, которые проводились в последнее время между всеми сторонами", - сказал Вершинин журналистам.

Отвечая на вопрос, что будет предпринято в случае, если курдские формирования откажутся добровольно покидать приграничные территории, замминистра отметил, что "речь идет о том, чтобы все было сделано на основе договоренностей и без кровопролития".

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.