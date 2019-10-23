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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит УПЦ заявил о возвращении приходов в каноническую церковь

17:18 23.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКупола
Купола
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Некоторые приходы Украинской православной церкви, которые из-за давления и обмана заявили о переходе в другую конфессию, вернулись в УПЦ, а процесс перехода в неканоническую "новую церковь" Украины (ПЦУ) сошел на нет, заявил в среду председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) в интервью изданию "Сегодня".
"Сейчас действительно процесс переходов практически сошел на нет. Более того, начался обратный процесс. Уже зафиксировано несколько случаев, когда парафии (церковные приходы – ред.), которые из-за давления, обмана в свое время заявили о переходе в другую конфессию, вернулись в Украинскую православную церковь. Например, вернулась религиозная община в селе Морозовка Киевской области, и так далее", - заявил митрополит.
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Говоря о статистике, он заявил, что "что якобы 500 парафий ушли в ПЦУ, – это абсолютные фейки, цифры, не имеющие ничего общего с реальностью". "И это очень легко проверить. Просто поехать, посмотреть на парафии – особенно на востоке Украины, на севере, которые, как было заявлено, перешли в ПЦУ. Вы убедитесь, что в реальности никто никуда не переходил. То есть мы имеем дело с банальными "приписками" в духе советских времен", - добавил митрополит.
Он отметил, что когда процесс перерегистрации приходов из каноничной УПЦ в раскольническую церковную структуру был массовым, "это подавалось под лозунгом "Народ Украины массово хочет изменить свою конфессию", но когда сменилась политическая ситуация "таких собраний и переходов уже практически не стало". "Возникает вопрос: почему народ Украины вдруг как-то неожиданно перехотел менять свои собственные религиозные убеждения? Мы этот удивительный факт можем объяснить только тем, что процесс переходов был искусственным", - объяснил иерарх.
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В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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