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РИА Новости

В Адыгее в результате падения машины с моста погибли три человека

17:13 23.10.2019 (обновлено: 17:31 23.10.2019)
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© Фото : МВД по Республике АдыгеяДТП на 19 километре автодороги "Краснодар-Верхнебаканский"
ДТП на 19 километре автодороги Краснодар-Верхнебаканский
© Фото : МВД по Республике Адыгея
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Три человека погибли в результате падения машины с моста в Адыгее, сообщает МВД по республике.
ДТП произошло в ночь на среду на участке трассы Краснодар-Верхнебаканский между поселками Яблоновский и Энем.
"Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установлено, что 23-летний житель поселка Яблоновского, находясь за рулем иномарки, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с дороги, с последующим падением с моста. В результате ДТП двое находившихся в салоне машины парней… скончались на месте аварии", - говорится в сообщении.
Водитель иномарки был доставлен в больницу, "где от полученных в результате ДТП травм скончался", добавили в МВД.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
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