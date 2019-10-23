Молдавия работает над альтернативными путями получения российского газа

КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Молдавия рассчитывает подписать несколько соглашений со странами, по которым проходят альтернативные транзиту через Украину пути получения российского газа, заявила журналистам премьер Молдавии Майя Санду.

В настоящий момент поставки газа из РФ в Молдавию составляют порядка 3 миллиардов кубометров в год и осуществляются только по украинской газотранспортной системе (ГТС), что ставит страну в уязвимое положение, если Россия и Украина не договорятся о транзите после 2019 года. Президент Молдавии Игорь Додон на прошлой неделе, 18 октября, заявил, что при продлении контракта с "Газпромом" на поставку газа будет предусмотрена возможность получения "голубого топлива" не только на границе с Украиной.

По словам Санду, на сегодняшний день Молдавия прорабатывает три варианта, первый из которых предусматривает закупку газа на границе России и Украины. Второй вариант она описала так: "Есть возможность закупки природного газа с Украины - из резервов, которые Украина уже сделала, а также размещать его там". Третий вариант - получение газа с юга через Болгарию - сложнее, поскольку на болгарской территории еще ведутся работы по строительству газопровода, продолжила премьер.

Молдавия будет наблюдать за итогами консультаций России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа, очередной раунд которых пройдет 28 октября, отметила она. "Но мы работаем и над другими возможностями, рассчитываем подписать несколько соглашений со странами, по которым проходят альтернативные пути получения газа", - заявила Санду.

"Независимо от того, будет ли проблема с транзитом между Россией и Украиной, хорошо знать, что есть альтернативные пути. Это будет первый раз, когда у Молдавии появятся альтернативные пути получения газа" Майя Санду Премьер-министр Республики Молдова Премьер-министр Республики Молдова