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РИА Новости

"Росморпорт" рассказал о состоянии женщины, эвакуированной с ледокола "Тор"

17:08 23.10.2019
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© ФГУП "Росморпорт"Ледокол "Тор"
Ледокол Тор
© ФГУП "Росморпорт"
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Эвакуированная женщина с ледокола "Тор", потерявшего во вторник утром ход у берегов Норвегии, находится в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба судовладельца ФГУП "Росморпорт" со ссылкой на данные медиков.
Российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии во время шторма из-за остановки двигателя. Позднее спасательный центр южной Норвегии в Twitter написал, что ледокол восстановил работу двигателя. Вечером во вторник посольство РФ в Норвегии сообщило об эвакуации с судна женщины с травмами.
"В результате шторма один из членов экипажа получил травмы средней тяжести, преимущественно ушибы спины и ноги. Женщина была эвакуирована с борта судна и доставлена в больницу г. Олесунд. По комментариям медиков, ее состояние расценивается как удовлетворительное и не вызывает опасений", - говорится в сообщении.
"Росморпорт" уточняет, что экипаж ледокола выполнил проверку крепления оборудования и механизмов на борту и устранил незначительные повреждения на палубе. После улучшения погоды судно продолжит движение по заданному маршруту в порт назначения, сейчас же стоит на якоре в одном из фьордов.
Ледокол Тор
22 октября, 12:13РИА Новости
"Росморпорт" рассказал об инциденте с ледоколом "Тор" у берегов Норвегии
Ледокол "Тор" принадлежит ФГУП "Росморпорт". Это дизель-электрический ледокол проекта 374, который был построен на судоверфи компании в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году "Росморпорт" выкупил ледокол "Тор".
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РосморпортНорвегияРоссияПроисшествия
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