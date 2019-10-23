"Росморпорт" рассказал о состоянии женщины, эвакуированной с ледокола "Тор"

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Эвакуированная женщина с ледокола "Тор", потерявшего во вторник утром ход у берегов Норвегии, находится в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба судовладельца ФГУП "Росморпорт" со ссылкой на данные медиков.

Российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии во время шторма из-за остановки двигателя. Позднее спасательный центр южной Норвегии в Twitter написал, что ледокол восстановил работу двигателя. Вечером во вторник посольство РФ в Норвегии сообщило об эвакуации с судна женщины с травмами.

"В результате шторма один из членов экипажа получил травмы средней тяжести, преимущественно ушибы спины и ноги. Женщина была эвакуирована с борта судна и доставлена в больницу г. Олесунд. По комментариям медиков, ее состояние расценивается как удовлетворительное и не вызывает опасений", - говорится в сообщении.

"Росморпорт" уточняет, что экипаж ледокола выполнил проверку крепления оборудования и механизмов на борту и устранил незначительные повреждения на палубе. После улучшения погоды судно продолжит движение по заданному маршруту в порт назначения, сейчас же стоит на якоре в одном из фьордов.